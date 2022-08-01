Европа готовится к полному прекращению поставок газа из России

Нужно быть готовыми к новым перебоям или даже полному прекращению поставок российского газа. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен газете Diario de Notícias.
«Россия прекратила поставки полностью или частично 12 государствам-членам. Мы должны быть готовы к новым перебоям или даже полному прекращению поставок российского газа. Я убеждена, что дух единства и солидарности, который помог нам противостоять пандемии, позволит нам преодолеть эти трудности», — пояснила фон дер Ляйен.
26 июля члены Евросоюза сформировали соглашение о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ в масштабах всего ЕС. Страны Запада считают, что это позволит адаптироваться к ограничению газа из РФ.
Ранее председатель Еврокомиссии пояснила, что Россия полностью или частично прекратила поставлять газ в 12 стран-членов Европейского союза. Помимо этого, страны Евросоюза согласовали план по сокращению потребления газа на 15%.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации России по освобождению Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения оказали обратный эффект на экономики западных государств.
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Нужно быть готовыми к новым перебоям или даже полному прекращению поставок российского газа. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен газете Diario de Notícias. «Россия прекратила поставки полностью или частично 12 государствам-членам. Мы должны быть готовы к новым перебоям или даже полному прекращению поставок российского газа. Я убеждена, что дух единства и солидарности, который помог нам противостоять пандемии, позволит нам преодолеть эти трудности», — пояснила фон дер Ляйен. 26 июля члены Евросоюза сформировали соглашение о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ в масштабах всего ЕС. Страны Запада считают, что это позволит адаптироваться к ограничению газа из РФ. Ранее председатель Еврокомиссии пояснила, что Россия полностью или частично прекратила поставлять газ в 12 стран-членов Европейского союза. Помимо этого, страны Евросоюза согласовали план по сокращению потребления газа на 15%. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации России по освобождению Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения оказали обратный эффект на экономики западных государств.