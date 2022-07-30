Глава ЕК: 12 стран Евросоюза пострадали от санкций против России

30 июля 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

ЕС должен готовиться к полному прекращению поставок российского газа, заявила Урсула фон дер Ляйен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Россия полностью или частично прекратила поставлять газ в 12 стран-членов Европейского союза. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Россия целенаправленно прекратила поставки, полностью или частично, 12 странам — членам ЕС. Мы должны готовиться к большему сокращению или даже полному прекращению поставок российского газа», — приводит слова фон дер Ляйен португальская газета Diario de Noticias. По словам главы Комиссии, план по сокращению потребления газа на 15% поможет пополнить запасы европейских хранилищ перед зимой. «Но нужно понимать, что сокращение спроса на газ и экономия энергии — это лишь один из столпов нашей подготовительной работы», — добавила она. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции РФ по освобождению Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения оказали обратный эффект на экономики западных государств. Так, страны Евросоюза в попытке избежать последствий энергокризиса согласовали план по вынужденному сокращению потребления газа на 15%. Однако не все участники Европейского объединения согласились с инициативой: власти Венгрии вовсе раскритиковали предложение ЕС, передает Ридус.

Россия полностью или частично прекратила поставлять газ в 12 стран-членов Европейского союза. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Россия целенаправленно прекратила поставки, полностью или частично, 12 странам — членам ЕС. Мы должны готовиться к большему сокращению или даже полному прекращению поставок российского газа», — приводит слова фон дер Ляйен португальская газета Diario de Noticias. По словам главы Комиссии, план по сокращению потребления газа на 15% поможет пополнить запасы европейских хранилищ перед зимой. «Но нужно понимать, что сокращение спроса на газ и экономия энергии — это лишь один из столпов нашей подготовительной работы», — добавила она. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции РФ по освобождению Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения оказали обратный эффект на экономики западных государств. Так, страны Евросоюза в попытке избежать последствий энергокризиса согласовали план по вынужденному сокращению потребления газа на 15%. Однако не все участники Европейского объединения согласились с инициативой: власти Венгрии вовсе раскритиковали предложение ЕС, передает Ридус.