Володин предложил Украине взять на себя треть долгов СССР

01 августа 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

Володин ответил на призыв Украины забрать треть имущества СССР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил Украине взять на себя треть долгов СССР. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Украина подняла вопрос о возвращении „хотя бы трети“ зарубежного имущества бывшего СССР, которое сейчас принадлежит России. Прежде чем на что-то претендовать, Киеву необходимо было взять на себя треть себя долгов Советского Союза», — пояснил он свою позицию. Володин уточнил, что по состоянию на 1994 год накопились долги на сумму в 110 млрд. долларов. В то же время, среди все республик, ранее состоявших в СССР, обязательства по выплате долгов взяла на себя РФ. Ранее URA.RU писало, что Украина претендует на имущество СССР, которое находится за рубежом. В частности, помещения, которые находятся в Британии. Также Федеральное агентство новостей писало, что украинская экономика находится в совершенно плачевном состоянии.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил Украине взять на себя треть долгов СССР. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Украина подняла вопрос о возвращении „хотя бы трети“ зарубежного имущества бывшего СССР, которое сейчас принадлежит России. Прежде чем на что-то претендовать, Киеву необходимо было взять на себя треть себя долгов Советского Союза», — пояснил он свою позицию. Володин уточнил, что по состоянию на 1994 год накопились долги на сумму в 110 млрд. долларов. В то же время, среди все республик, ранее состоявших в СССР, обязательства по выплате долгов взяла на себя РФ. Ранее URA.RU писало, что Украина претендует на имущество СССР, которое находится за рубежом. В частности, помещения, которые находятся в Британии. Также Федеральное агентство новостей писало, что украинская экономика находится в совершенно плачевном состоянии.