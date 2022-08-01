Путин: Россия не будет работать себе в убыток

Россия останется надежным партнером, рассказал Владимир Путин
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Россия не собирается работать с недружественными государствами себе в убыток. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию металлургии.
«Россия останется надежным партнером, несмотря на ограничения. Но себе в убыток работать с недружественными странами не будет», — отметил он, трансляция совещания проходила в эфире телеканала «Россия 24».
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские военные денацифицируют и демилитаризируют территорию, спасая жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Страны Запада в ответ на это ввели в отношении РФ жесткие санкции. Власти РФ составили перечень недружественных стран, который постоянно расширяется.
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