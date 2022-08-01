Путин: Россия не будет работать себе в убыток

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Россия останется надежным партнером, рассказал Владимир Путин Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия не собирается работать с недружественными государствами себе в убыток. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию металлургии.

«Россия останется надежным партнером, несмотря на ограничения. Но себе в убыток работать с недружественными странами не будет», — отметил он, трансляция совещания проходила в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские военные денацифицируют и демилитаризируют территорию, спасая жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Страны Запада в ответ на это ввели в отношении РФ жесткие санкции. Власти РФ составили перечень недружественных стран, который постоянно расширяется.

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Россия не собирается работать с недружественными государствами себе в убыток. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию металлургии. «Россия останется надежным партнером, несмотря на ограничения. Но себе в убыток работать с недружественными странами не будет», — отметил он, трансляция совещания проходила в эфире телеканала «Россия 24». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские военные денацифицируют и демилитаризируют территорию, спасая жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Страны Запада в ответ на это ввели в отношении РФ жесткие санкции. Власти РФ составили перечень недружественных стран, который постоянно расширяется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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