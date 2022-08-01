Путин: Запад «выбросил на помойку» принципы всемирной торговли

01 августа 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Западных политиков не интересует жизнь простых людей, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные политики «выбросили на помойку» принципы всемирной торговли, что привело к снижению благополучия простых граждан в Европе. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с работниками металлургической промышленности. Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24». «В расчет не брались очевидные и понятные последствия, включая рост стоимости строительных материалов на глобальном рынке, подстегивание мировой инфляции в целом. Снижение благополучия и качества жизни рядовых граждан в Европе политиков не интересует. Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации, они просто выброшены на помойку. По видимому, некоторым нашим западным партнерам не хочется вспоминать об этих принципах, потому что просто неловко об этом говорить», — сказал Путин. Ранее страны Запада ввели масштабные антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции на Украине. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что именно эти действия Запада привели к мировому энергокризису. Глава государства отметил, что антироссийские санкции привели к усилению мировой инфляции и поставили мир на грань угрозы голода.

Западные политики «выбросили на помойку» принципы всемирной торговли, что привело к снижению благополучия простых граждан в Европе. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с работниками металлургической промышленности. Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24». «В расчет не брались очевидные и понятные последствия, включая рост стоимости строительных материалов на глобальном рынке, подстегивание мировой инфляции в целом. Снижение благополучия и качества жизни рядовых граждан в Европе политиков не интересует. Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации, они просто выброшены на помойку. По видимому, некоторым нашим западным партнерам не хочется вспоминать об этих принципах, потому что просто неловко об этом говорить», — сказал Путин. Ранее страны Запада ввели масштабные антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции на Украине. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что именно эти действия Запада привели к мировому энергокризису. Глава государства отметил, что антироссийские санкции привели к усилению мировой инфляции и поставили мир на грань угрозы голода.