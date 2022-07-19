Путин указал на ошибку Запада в введении ограничений на газ РФ

20 июля 2022 в 02:36 Размер текста - 17 +

Путин заступился за «Газпром» из-за обвинений со стороны Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад обвиняет «Газпром» в энергокризисе, хотя сам закрыл энергомаршруты и ввел санкции. Российская корпорация готова качать столько газа, сколько нужно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «При чем здесь „Газпром“? Ну при чем здесь „Газпром“? Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие станции. „Газпром“ готов качать столько, сколько нужно, они [Запад] же сами все закрыли. И на те же самые грабли наступают в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами», — сказал Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иран. Трансляция конференции велась на телеканале «Россия-24». Прокачка газа по «Северному потоку» остановилась 11 июля. Обе нитки трубопровода останавливались для проведения профилактических работ. До этого «Газпром» сократил поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. 18 июля «Газпром» заявил о форс-мажорных обстоятельствах, мешающих поставкам газа Европе. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. Жителям Европы предстоит пережить тяжелую зиму из-за энергетического кризиса. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Запад обвиняет «Газпром» в энергокризисе, хотя сам закрыл энергомаршруты и ввел санкции. Российская корпорация готова качать столько газа, сколько нужно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «При чем здесь „Газпром“? Ну при чем здесь „Газпром“? Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие станции. „Газпром“ готов качать столько, сколько нужно, они [Запад] же сами все закрыли. И на те же самые грабли наступают в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами», — сказал Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иран. Трансляция конференции велась на телеканале «Россия-24». Прокачка газа по «Северному потоку» остановилась 11 июля. Обе нитки трубопровода останавливались для проведения профилактических работ. До этого «Газпром» сократил поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. 18 июля «Газпром» заявил о форс-мажорных обстоятельствах, мешающих поставкам газа Европе. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. Жителям Европы предстоит пережить тяжелую зиму из-за энергетического кризиса.