Челябинского тренера отправили в колонию за сбыт анаболиков

Тренер продавал запрещенные стероиды спортсменам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тренера из Копейска (Челябинская область) осудили за незаконный оборот сильнодействующих веществ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области, мужчина продавал анаболики спортсменам. Основными покупателями были лица, занимающиеся силовыми видами спорта.

«Являясь тренером по силовым видам спорта, с целью повышения показателей подопечной ему спортсменки и несправедливого достижения ею результатов в спортивных соревнованиях, склонил ее к использованию субстанций, запрещенных для использования в спорте», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве добавили, что тренер продавал препараты не только своим подопечным. Мужчина продавал препараты другим лицам, занимающимся силовыми видами спорта.

Суд приговорил тренера к двум годам и шести месяцам заключения в колонии общего режима. Также мужчина обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

До вынесения приговора мужчина находился под подпиской о невыезде. После оглашения приговора, подсудимый взят под стражу в зале суда.