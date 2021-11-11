11 ноября 2021

Челябинского тренера отправили в колонию за сбыт анаболиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора участникам бунта в исправительной колонии №6 строгого режима ГУ ФСИН. Челябинск, заключенные, зал суда, судебное заседание, полиция, татуировки, суд, правоохранительные органы, наручники
Тренер продавал запрещенные стероиды спортсменам Фото:

Тренера из Копейска (Челябинская область) осудили за незаконный оборот сильнодействующих веществ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области, мужчина продавал анаболики спортсменам. Основными покупателями были лица, занимающиеся силовыми видами спорта.

«Являясь тренером по силовым видам спорта, с целью повышения показателей подопечной ему спортсменки и несправедливого достижения ею результатов в спортивных соревнованиях, склонил ее к использованию субстанций, запрещенных для использования в спорте», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве добавили, что тренер продавал препараты не только своим подопечным. Мужчина продавал препараты другим лицам, занимающимся силовыми видами спорта.

Суд приговорил тренера к двум годам и шести месяцам заключения в колонии общего режима. Также мужчина обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

До вынесения приговора мужчина находился под подпиской о невыезде. После оглашения приговора, подсудимый взят под стражу в зале суда.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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