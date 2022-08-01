Инсайд: экс-мэра Челябинска Тефтелева этапировали в Кыштым

Егвений Тефтелев отбывает срок за взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, осужденный за получение взяток, этапирован в колонию-поселение при исправительной колонии строго режима № 10 ГУФСИН по региону в Кыштыме. Об этом сообщил источник URA.RU в службе исполнения наказаний.

«Тефтелева после решения суда о замене вида исправительного учреждения этапировали в колонию-поселение в Кыштыме из СИЗО-1. Оттуда он или подаст ходатайство об условно-досрочном освобождении или замене наказания на более мягкое — в виде обязательных работ или ограничения свободы, что более вероятно», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУФСИН области перемещения заключенных не комментируют. Адвокат Тефтелева Анастасия Татарченко также от комментариев воздержалась.

Челябинский областной суд 2 августа рассмотрит апелляционное представление прокурора на решение суда первой инстанции о замене Тефтелеву колонии строгого режима колонией-поселением, так как фактически Тефтелев не провел в колонии ни дня, находясь в СИЗО.

Экс-мэра задержали 11 декабря 2019 года. Тефтелев признал вину и был приговорен к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей. Штраф он выплатил сразу. Его соучастник и подчиненный Евгений Пашков за это же преступление получил 1 августа восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.