Продуктовый магазин IKEA в Екатеринбурге вернулся к работе Фото: Размик Закарян © URA.RU

В екатеринбургском торговом центре «Мега» возобновил работу магазин «Шведские продукты» от IKEA. Несколько десятков покупателей выстроились в очередь на входе в точку, передает корреспондент URA.RU. Внутри магазина, помимо еды, продают и другие товары IKEA.

«На входе в „Шведские продукты“ выстроилась большая очередь. Пускают одновременно не более 20 человек. Внутри вместе с едой продают кастрюли и сковородки», — сообщил корреспондент. Напротив магазина встала другая очередь — в пункт выдачи товаров с сайта IKEA.

Вместе с тем об открытии «Шведских продуктов» не знают ни в IKEA, ни в «Меге». На горячих линиях сети и торгового центра URA.RU заявили, что продуктовый магазин по-прежнему закрыт.

Шведская компания IKEA в марте закрыла все магазины в России из-за начала спецоперации на Украине. Перед уходом с рынка сеть решила распродать свои товары на онлайн-распродаже. Однако в первый же день сайт IKEA перестал работать. Чтобы продать свои продукты, компания установила автоматы с брусничным джемом, шоколадом, печеньем и другим.

Фото: корреспондент URA.RU

Фото: корреспондент URA.RU