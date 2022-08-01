Продуктовый магазин IKEA возобновил работу в Екатеринбурге. Видео, фото

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Закрытый магазин IKEA. Екатеринбург, ikea, икеа
Продуктовый магазин IKEA в Екатеринбурге вернулся к работе Фото:

В екатеринбургском торговом центре «Мега» возобновил работу магазин «Шведские продукты» от IKEA. Несколько десятков покупателей выстроились в очередь на входе в точку, передает корреспондент URA.RU. Внутри магазина, помимо еды, продают и другие товары IKEA.

«На входе в „Шведские продукты“ выстроилась большая очередь. Пускают одновременно не более 20 человек. Внутри вместе с едой продают кастрюли и сковородки», — сообщил корреспондент. Напротив магазина встала другая очередь — в пункт выдачи товаров с сайта IKEA.

Вместе с тем об открытии «Шведских продуктов» не знают ни в IKEA, ни в «Меге». На горячих линиях сети и торгового центра URA.RU заявили, что продуктовый магазин по-прежнему закрыт.

Шведская компания IKEA в марте закрыла все магазины в России из-за начала спецоперации на Украине. Перед уходом с рынка сеть решила распродать свои товары на онлайн-распродаже. Однако в первый же день сайт IKEA перестал работать. Чтобы продать свои продукты, компания установила автоматы с брусничным джемом, шоколадом, печеньем и другим.

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В екатеринбургском торговом центре «Мега» возобновил работу магазин «Шведские продукты» от IKEA. Несколько десятков покупателей выстроились в очередь на входе в точку, передает корреспондент URA.RU. Внутри магазина, помимо еды, продают и другие товары IKEA. «На входе в „Шведские продукты“ выстроилась большая очередь. Пускают одновременно не более 20 человек. Внутри вместе с едой продают кастрюли и сковородки», — сообщил корреспондент. Напротив магазина встала другая очередь — в пункт выдачи товаров с сайта IKEA. Вместе с тем об открытии «Шведских продуктов» не знают ни в IKEA, ни в «Меге». На горячих линиях сети и торгового центра URA.RU заявили, что продуктовый магазин по-прежнему закрыт. Шведская компания IKEA в марте закрыла все магазины в России из-за начала спецоперации на Украине. Перед уходом с рынка сеть решила распродать свои товары на онлайн-распродаже. Однако в первый же день сайт IKEA перестал работать. Чтобы продать свои продукты, компания установила автоматы с брусничным джемом, шоколадом, печеньем и другим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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