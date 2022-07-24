В Екатеринбурге IKEA придумала, как распродать шведские продукты. Фото

25 июля 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге в магазине IKEA появились автоматы, где свердловчане могут купить полюбившиеся шведские продукты: брусничный джем, шоколад, печенье, заморозку и многое другое. Об этом сообщает читатель URA.RU. «Возле сервисного центра стоят два автомата: в одном из них различные сладости, во втором — замороженные продукты. Больше всего популярностью пользуется автомат с джемом и шоколадками, там постоянные очереди, чаще всего из-за того, что многие покупают товар в большом количестве», — рассказала одна из читательниц. На фотографиях видно, что большая часть продуктов продается со скидкой: если раньше молочный шоколад можно было купить примерно за 59-80 рублей, то в автомате сейчас его можно приобрести за 49 рублей. За печенье нужно заплатить 49 рублей, хотя ранее оно стоило около 79 рублей. Но есть и товары с неизменным ценником: горчицу, фрикадельки и джем продают по той же цене, что и раньше. Ранее свердловчане разработали схему, как оформить заказ в IKEA, и раскрыли, где купить аналоги товаров из IKEA. Прибегнуть к хитростям людям пришлось после того, как компания изменила правила оформления заказов на своем сайте, из-за чего некоторые свердловчане даже объединились в общий чат. Старт онлайн-распродажи в шведском магазине был дан 5 июля. Но в первый же день сайт перестал работать, а 6 июля россияне не смогли добавить товар в корзину. Тогда представители IKEA решили создать форму для заказа — она проработала всего 15 минут. Но все же нашлись счастливчики, которые успели купить товары. Компания из Швеции решила покинуть российский рынок после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ключевой ее целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.