01 августа 2022

В Кургане пенсионерка поддержала запрет Путина на однополые браки. Видео

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Эвакуация пивзавода. Курган , пенсионерка, бабушка
Жительница Кургана уверена, что Путин сделает жизнь в стране лучше и его нужно поддержать в этом Фото:

Жительница Кургана уверена, что президент России Владимир Путин выведет страну на новый уровень жизни, а также поддержала его запрет однополых браков в стране. Об этом пенсионерка говорит в видео, которое снял и опубликовал активист Александр Бубнов в соцсети «ВКонтакте».

«Как вы думаете президент выведет страну [на новый уровень]?» — спрашивает Бубнов за кадром. «Если ему будут помогать [народ], его правительство и его приближенные, если он будет контролировать их, спрашивать с них, то мы победим», — считает пенсионерка Лидия (фамилию уточнить не удалось).

В том числе женщина поддерживает указ Путина об утверждении 8 июля Дня семьи, любви и верности, а также закон о запрете пропаганды гомосексуализма в стране. «У них [на Западе] до маразма какого-то доходит с этими однополыми браками», — утверждает пенсионерка.

До этого URA.RU писало, что курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков посчитал, что президент Чехии Милош Земан косвенно повторил его слова об отношении к однополым бракам. «Ну наконец-то нашелся человек в Европе, который косвенно повторил мои слова, сказанные публично в 2021 году. „Не создавал Господь ********** (геев) и лесбиянок“. Думаю, ему теперь объявят санкции, коль посягнул на святые ценности Европы и США!», — писал Ильтяков.

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Жительница Кургана уверена, что президент России Владимир Путин выведет страну на новый уровень жизни, а также поддержала его запрет однополых браков в стране. Об этом пенсионерка говорит в видео, которое снял и опубликовал активист Александр Бубнов в соцсети «ВКонтакте». «Как вы думаете президент выведет страну [на новый уровень]?» — спрашивает Бубнов за кадром. «Если ему будут помогать [народ], его правительство и его приближенные, если он будет контролировать их, спрашивать с них, то мы победим», — считает пенсионерка Лидия (фамилию уточнить не удалось). В том числе женщина поддерживает указ Путина об утверждении 8 июля Дня семьи, любви и верности, а также закон о запрете пропаганды гомосексуализма в стране. «У них [на Западе] до маразма какого-то доходит с этими однополыми браками», — утверждает пенсионерка. До этого URA.RU писало, что курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков посчитал, что президент Чехии Милош Земан косвенно повторил его слова об отношении к однополым бракам. «Ну наконец-то нашелся человек в Европе, который косвенно повторил мои слова, сказанные публично в 2021 году. „Не создавал Господь ********** (геев) и лесбиянок“. Думаю, ему теперь объявят санкции, коль посягнул на святые ценности Европы и США!», — писал Ильтяков.
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