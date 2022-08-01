01 августа 2022

На курганской трассе продают кафе с колбасным цехом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, общепит, столики в кафе
Имущество продают за 10 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

На трассе в Катайском районе Курганской области продается кафе с колбасным цехом за 10 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avitо.

«Продается действующее кафе на региональной трассе в Катайском районе. Вместе с ним продается работающий колбасный цех. Все оборудование для производства колбас и других мясных деликатесов в наличии. Цех с документами. Земля и все постройки в собственности. Стоимость имущества составляет 10 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Также в стоимость входит охотничий домик с баней и трехкомнатный дом.

Ранее URA.RU писало, что курганские бизнесмены распродают шиномонтажки, автосервисы и магазины. Также сообщалось, что курганские чиновники избавляются от здания мебельного цеха.

Кафе с колбасным цехом и охотничьим домиком продается за 10 миллионов рублей
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
Подписаться
На трассе в Катайском районе Курганской области продается кафе с колбасным цехом за 10 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avitо. «Продается действующее кафе на региональной трассе в Катайском районе. Вместе с ним продается работающий колбасный цех. Все оборудование для производства колбас и других мясных деликатесов в наличии. Цех с документами. Земля и все постройки в собственности. Стоимость имущества составляет 10 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Также в стоимость входит охотничий домик с баней и трехкомнатный дом. Ранее URA.RU писало, что курганские бизнесмены распродают шиномонтажки, автосервисы и магазины. Также сообщалось, что курганские чиновники избавляются от здания мебельного цеха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...