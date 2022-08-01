Имущество продают за 10 миллионов рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе в Катайском районе Курганской области продается кафе с колбасным цехом за 10 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avitо.

«Продается действующее кафе на региональной трассе в Катайском районе. Вместе с ним продается работающий колбасный цех. Все оборудование для производства колбас и других мясных деликатесов в наличии. Цех с документами. Земля и все постройки в собственности. Стоимость имущества составляет 10 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Также в стоимость входит охотничий домик с баней и трехкомнатный дом.

Ранее URA.RU писало, что курганские бизнесмены распродают шиномонтажки, автосервисы и магазины. Также сообщалось, что курганские чиновники избавляются от здания мебельного цеха.