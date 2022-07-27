27 июля 2022

Курганские чиновники избавляются от здания мебельного цеха. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание мебельного цеха продают за 900 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

В городе Далматово Курганской области выставили на торги здание мебельного цеха общей площадью более тысячи квадратных метров. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги России».

«На торги выставлен объект недвижимого имущества — здание мебельного цеха общей площадью 1195,7 кв. м. Вместе с ним также продается земельный участок площадью 2380 кв. м. Начальная цена: 900 000 рублей. Организатор торгов: управление имущественных и земельных отношений администрации Далматовского района», — говорится в объявлении. Заявки на участие в торгах принимаются до 23 августа. Прошлые аукционы по продаже здания мебельного цеха были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу правительства Курганской области. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что курганское предприятие-банкрот избавляется от имущества. Теплосети и котельные в Шадринске продают более чем за десять миллионов рублей.

Здание мебельного цеха продают за 900 тысяч рублей

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В городе Далматово Курганской области выставили на торги здание мебельного цеха общей площадью более тысячи квадратных метров. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги России». «На торги выставлен объект недвижимого имущества — здание мебельного цеха общей площадью 1195,7 кв. м. Вместе с ним также продается земельный участок площадью 2380 кв. м. Начальная цена: 900 000 рублей. Организатор торгов: управление имущественных и земельных отношений администрации Далматовского района», — говорится в объявлении. Заявки на участие в торгах принимаются до 23 августа. Прошлые аукционы по продаже здания мебельного цеха были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу правительства Курганской области. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганское предприятие-банкрот избавляется от имущества. Теплосети и котельные в Шадринске продают более чем за десять миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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