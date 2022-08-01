Наина Ельцина назвала слова Геннадия Зюганова враньем и фантазиями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Наина Ельцина, супруга первого президента России Бориса Ельцина, обрушилась с публичной критикой в адрес лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сделавшего несколько резких заявлений о ее муже и президентском центре в Екатеринбурге. Слова коммуниста она назвала «враньем» и «чушью». Заявление опубликовано на сайте Ельцин Центра.

30 июля, выступая на форуме «Территория смыслов», Зюганов заявил, что однажды Ельцин предложил ему занять любой пост в государстве. Глава КПРФ, по его словам, ответил президенту, что предпочел бы лучше застрелиться. Также коммунист раскритиковал Ельцин Центр, заявив, что он был создан американцами, а экспозиция музея являются «политической порнографией», так как там нет упоминаний о Великой Отечественной войне.

Отвечая Зюганову, Ельцина напомнила о «политических неудачниках» 1990-х годов. «Проигравшие не могут без вранья. Вот, к примеру, Геннадий Зюганов на днях выступил с какими-то уж совсем нелепыми фантазиями. Оказывается, Ельцин предлагал ему „любой пост“, но Зюганов гордо отказался, ответив, что „лучше застрелится“. И все СМИ несколько дней дружно тиражируют эту ахинею. Получается, можно безнаказанно нести любой бред — ведь Ельцин не может ответить», — говорится в заявлении вдовы экс-президента.

Ельцина заметила, что ее муж не мог сделать Зюганову такое предложение, поскольку считал его своим «идейным врагом» и был непримирим «к той античеловеческой идеологии», которую защищал коммунист. А слова лидера партии о Ельцин Центре она назвала «несусветной чушью». «Вранье в каждом слове! <…> Побойтесь Бога, Геннадий Андреевич, вы вроде в него верите, несмотря на коммунистические убеждения», — заключила Ельцина.