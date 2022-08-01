01 августа 2022

Подчиненные Соловьева требуют разобраться с Ельцин Центром. «Антироссийское содержание»

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Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Б.Н.Ельцину в день 90-летия со дня рождения первого Президента России. Екатеринбург, памятник ельцину, ельцин, ельцин центр, президентский центр имени ельцина бн, цветы
Авторы telegram-канала «УралLIVE» продолжили дискуссию, начатую Зюгановым Фото:

Слова Наины Ельциной в защиту Ельцин Центра не выдерживают критики. Содержание президентского центра следует обсудить тщательнее. С таким заявлением выступили авторы telegram-канала «УралLIVE», связанного с телеведущим Владимиром Соловьевым.

«Наина Ельцина ответила главе КПРФ Геннадию Зюганову на его (довольно слабое) выступление против Ельцин Центра. Но и ответ не выдерживает критики […] Антироссийское содержание Ельцин Центра также всерьез обсуждено не было. Значит, эта тема требует дальнейшей разработки», — написали журналисты.

В этом же сообщении они отметили, что с 2015 года на Ельцин Центр потратили миллиарды бюджетных средств. И привели слова директора центра Александра Дроздова, который заявлял, что на строительство центра выделяли 7 млрд рублей из бюджета, еще 300 млн рублей тратится ежегодно на нужды заведения.

30 июля, выступая на форуме «Территория смыслов», Зюганов раскритиковал Ельцин Центр, заявив, что он был создан американцами, а экспозиция музея являются «политической порнографией», так как там нет упоминаний о Великой Отечественной войне. Ему ответила Наина Ельцина, назвав его слова «нелепыми фантазиями».

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Слова Наины Ельциной в защиту Ельцин Центра не выдерживают критики. Содержание президентского центра следует обсудить тщательнее. С таким заявлением выступили авторы telegram-канала «УралLIVE», связанного с телеведущим Владимиром Соловьевым. «Наина Ельцина ответила главе КПРФ Геннадию Зюганову на его (довольно слабое) выступление против Ельцин Центра. Но и ответ не выдерживает критики […] Антироссийское содержание Ельцин Центра также всерьез обсуждено не было. Значит, эта тема требует дальнейшей разработки», — написали журналисты. В этом же сообщении они отметили, что с 2015 года на Ельцин Центр потратили миллиарды бюджетных средств. И привели слова директора центра Александра Дроздова, который заявлял, что на строительство центра выделяли 7 млрд рублей из бюджета, еще 300 млн рублей тратится ежегодно на нужды заведения. 30 июля, выступая на форуме «Территория смыслов», Зюганов раскритиковал Ельцин Центр, заявив, что он был создан американцами, а экспозиция музея являются «политической порнографией», так как там нет упоминаний о Великой Отечественной войне. Ему ответила Наина Ельцина, назвав его слова «нелепыми фантазиями».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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