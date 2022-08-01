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В Ноябрьске перекроют движение в день ВДВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытие улиц. Екатеринбург, перекрытие дороги, дпс
По ходу шествия будет временно перекрыто движение Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 2 августа ограничат движение транспорта из-за празднования дня воздушно-десантных войск. Информация об этом опубликована в группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Торжественное мероприятие начнется в 11:00 на площади Опаленной юности, здесь состоится возложение цветов к памятнику БРДМ-2, затем колонна пройдет по улице Советской к монументу героя Советского Союза Василия Маргелова. По ходу шествия будет временно перекрыто движение автотранспорта», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Новый Уренгой перекроют несколько улиц. Это связано с проведением крестного хода.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 2 августа ограничат движение транспорта из-за празднования дня воздушно-десантных войск. Информация об этом опубликована в группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Торжественное мероприятие начнется в 11:00 на площади Опаленной юности, здесь состоится возложение цветов к памятнику БРДМ-2, затем колонна пройдет по улице Советской к монументу героя Советского Союза Василия Маргелова. По ходу шествия будет временно перекрыто движение автотранспорта», — указано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в городе Новый Уренгой перекроют несколько улиц. Это связано с проведением крестного хода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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