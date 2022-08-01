В Ноябрьске перекроют движение в день ВДВ

По ходу шествия будет временно перекрыто движение Фото: Размик Закарян

В Ноябрьске (ЯНАО) 2 августа ограничат движение транспорта из-за празднования дня воздушно-десантных войск. Информация об этом опубликована в группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Торжественное мероприятие начнется в 11:00 на площади Опаленной юности, здесь состоится возложение цветов к памятнику БРДМ-2, затем колонна пройдет по улице Советской к монументу героя Советского Союза Василия Маргелова. По ходу шествия будет временно перекрыто движение автотранспорта», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Новый Уренгой перекроют несколько улиц. Это связано с проведением крестного хода.