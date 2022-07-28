Улицы Нового Уренгоя перекроют из-за шествия верующих

29 июля 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

За перекрытыми участками будут следить правоохранители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Новый Уренгой 31 июля перекроют несколько улиц. Это связано с проведением крестного хода, сообщили в ОМВД России по г. Новому Уренгою. «31 июля в период проведения Крестного хода, приуроченного к престольному празднику Преподобного Серафима Саровского, будут закрыты для движения автотранспорта: участки ул. Приполярной, ул. Мира, ул. К.Ф.Ватолина», — рассказали представители ведомства на своей странице во «ВКонтакте». На Приполярной перекроют отрезок от остановки «ул. Приполярная», до пересечения с ул. Мира. Ее перекроют до пересечения с улицей К.Ф.Ватолина, которая будет закрыта для движения автотранспорта до храма прп. Серафима Саровского. Объехать закрытые участки можно по улице Дружбы Народов, ул. Подшибякина, Центральной магистрали и ул. Захаренкова. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде ради проведения слета мотоциклистов «Мотополярник 2022» перекроют часть дороги в Аэропорт. На этом слете байкерами будет поставлен мировой рекорд для Книги рекордов Гиннеса.

В городе Новый Уренгой 31 июля перекроют несколько улиц. Это связано с проведением крестного хода, сообщили в ОМВД России по г. Новому Уренгою. «31 июля в период проведения Крестного хода, приуроченного к престольному празднику Преподобного Серафима Саровского, будут закрыты для движения автотранспорта: участки ул. Приполярной, ул. Мира, ул. К.Ф.Ватолина», — рассказали представители ведомства на своей странице во «ВКонтакте». На Приполярной перекроют отрезок от остановки «ул. Приполярная», до пересечения с ул. Мира. Ее перекроют до пересечения с улицей К.Ф.Ватолина, которая будет закрыта для движения автотранспорта до храма прп. Серафима Саровского. Объехать закрытые участки можно по улице Дружбы Народов, ул. Подшибякина, Центральной магистрали и ул. Захаренкова. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде ради проведения слета мотоциклистов «Мотополярник 2022» перекроют часть дороги в Аэропорт. На этом слете байкерами будет поставлен мировой рекорд для Книги рекордов Гиннеса.