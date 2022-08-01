Байден подтвердил убийство главы «Аль-Каиды»* Аймана аз-Завахири

02 августа 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Джо Байден подтвердил, что США уничтожили Аймана аз-Завахири Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент США Джо Байден подтвердил, что миссия по уничтожению главаря «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Аймана аз-Завахири была успешно выполнена. Об этом сообщил на брифинге Белого дома, который транслировался на YouTube. «В субботу США в Кабуле, Афганистан, успешно нанесли удар и ликвидировали главаря „Аль-Каиды“ Аймана аз-Завахири», — сказал Джо Байден. Американский лидер отметил, что при атаке получилось избежать лишних жертв среди мирного населения. По его словам, американская операция стала «успехом во всех аспектах». Также Байден заявил, что США не позволят Афганистану вновь превратиться в пристанище для террористов. Ранее газета Politico сообщила, что США ликвидировали Аймана аз-Завахири в Кабуле. Аз-Завахири с 2020 года считался мертвым, однако в сентябре 2021 года он появился в видеоролике, передает телеканал 360. *«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

Президент США Джо Байден подтвердил, что миссия по уничтожению главаря «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Аймана аз-Завахири была успешно выполнена. Об этом сообщил на брифинге Белого дома, который транслировался на YouTube. «В субботу США в Кабуле, Афганистан, успешно нанесли удар и ликвидировали главаря „Аль-Каиды“ Аймана аз-Завахири», — сказал Джо Байден. Американский лидер отметил, что при атаке получилось избежать лишних жертв среди мирного населения. По его словам, американская операция стала «успехом во всех аспектах». Также Байден заявил, что США не позволят Афганистану вновь превратиться в пристанище для террористов. Ранее газета Politico сообщила, что США ликвидировали Аймана аз-Завахири в Кабуле. Аз-Завахири с 2020 года считался мертвым, однако в сентябре 2021 года он появился в видеоролике, передает телеканал 360. *«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в РФ.