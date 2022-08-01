Китай объяснил США последствия визита Пелоси на Тайвань

02 августа 2022 в 02:27 Размер текста - 17 +

Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Возможный визит Нэнси Пелоси на Тайвань подорвет отношения между КНР и США, в Вашингтоне должны осознавать последствия такого шага. Об этом заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. «Это подорвет отношения между странами», — сказал китайский дипломат на пресс-конференции, транслируемом на YouTube. По его словам, в США должны понимать последствия такого шага. По мнению постпреда, Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а вопрос территориальной целостности является «красной линией», отметил он. «Мы жестко противостоим любым сепаратистским движениям в контексте Тайваня, а также вмешательству во внутренние дела КНР», — указал политик. Ранее сообщалось, что Китай готов похоронить любого вторгшегося врага. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Цао Уи, комментируя возможный визит в Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В СМИ уже сообщили, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа. В Китае в ответ пригрозили США «вопиющими политическими последствиями». В Минобороны КНР рассказали, что армия Китая «не будет сидеть сложа руки».

Возможный визит Нэнси Пелоси на Тайвань подорвет отношения между КНР и США, в Вашингтоне должны осознавать последствия такого шага. Об этом заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. «Это подорвет отношения между странами», — сказал китайский дипломат на пресс-конференции, транслируемом на YouTube. По его словам, в США должны понимать последствия такого шага. По мнению постпреда, Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а вопрос территориальной целостности является «красной линией», отметил он. «Мы жестко противостоим любым сепаратистским движениям в контексте Тайваня, а также вмешательству во внутренние дела КНР», — указал политик. Ранее сообщалось, что Китай готов похоронить любого вторгшегося врага. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Цао Уи, комментируя возможный визит в Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В СМИ уже сообщили, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа. В Китае в ответ пригрозили США «вопиющими политическими последствиями». В Минобороны КНР рассказали, что армия Китая «не будет сидеть сложа руки».