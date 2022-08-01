01 августа 2022

Китай объяснил США последствия визита Пелоси на Тайвань

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Возможный визит Нэнси Пелоси на Тайвань подорвет отношения между КНР и США, в Вашингтоне должны осознавать последствия такого шага. Об этом заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

«Это подорвет отношения между странами», — сказал китайский дипломат на пресс-конференции, транслируемом на YouTube. По его словам, в США должны понимать последствия такого шага.

По мнению постпреда, Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а вопрос территориальной целостности является «красной линией», отметил он. «Мы жестко противостоим любым сепаратистским движениям в контексте Тайваня, а также вмешательству во внутренние дела КНР», — указал политик.

Ранее сообщалось, что Китай готов похоронить любого вторгшегося врага. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Цао Уи, комментируя возможный визит в Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В СМИ уже сообщили, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа. В Китае в ответ пригрозили США «вопиющими политическими последствиями». В Минобороны КНР рассказали, что армия Китая «не будет сидеть сложа руки».

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Возможный визит Нэнси Пелоси на Тайвань подорвет отношения между КНР и США, в Вашингтоне должны осознавать последствия такого шага. Об этом заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. «Это подорвет отношения между странами», — сказал китайский дипломат на пресс-конференции, транслируемом на YouTube. По его словам, в США должны понимать последствия такого шага. По мнению постпреда, Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а вопрос территориальной целостности является «красной линией», отметил он. «Мы жестко противостоим любым сепаратистским движениям в контексте Тайваня, а также вмешательству во внутренние дела КНР», — указал политик. Ранее сообщалось, что Китай готов похоронить любого вторгшегося врага. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Цао Уи, комментируя возможный визит в Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В СМИ уже сообщили, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа. В Китае в ответ пригрозили США «вопиющими политическими последствиями». В Минобороны КНР рассказали, что армия Китая «не будет сидеть сложа руки».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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