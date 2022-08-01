Источник: Кремль вызвал свердловского губернатора

Евгений Куйвашев находится в командировке Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отправился в рабочую командировку в Москву. Как сообщил источник URA.RU в областной власти, главу региона вызвали на совещание в администрацию президента (АП). По одной из версий, поездка Куйвашева связана с предстоящими губернаторскими выборами.

«Губернатор с понедельника [1 августа] работает в Москве. Есть информация, что вызван на совещание в АП. Судя по всему, по поводу кампании», — передал собеседник во власти. Другой инсайдер, близкий к команде Куйвашева, заявил, что губернатора пригласили в столицу совсем по другому вопросу, но подробности раскрыть затруднился.

Оперативно получить комментарий у представителей Куйвашева URA.RU не удалось. В его пресс-службе пока не ответили на вопрос агентства.

В последний раз свердловский губернатор официально выезжал в Москву в середине июля. Тогда его пригласили на серию закрытых совещаний под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. По итогам Куйвашеву и главам других регионов были даны два поручения.

Выборы губернатора Свердловской области назначены на 11 сентября. Вместе с Куйвашевым, выдвинутым «Единой Россией», в кампании участвуют еще четыре кандидата. Это вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), областной депутат Александр Каптюг (ЛДПР) и депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»).