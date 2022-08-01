01 августа 2022

Источник: Кремль вызвал свердловского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, куйвашев евгений, портрет
Евгений Куйвашев находится в командировке Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области-2022

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отправился в рабочую командировку в Москву. Как сообщил источник URA.RU в областной власти, главу региона вызвали на совещание в администрацию президента (АП). По одной из версий, поездка Куйвашева связана с предстоящими губернаторскими выборами.

«Губернатор с понедельника [1 августа] работает в Москве. Есть информация, что вызван на совещание в АП. Судя по всему, по поводу кампании», — передал собеседник во власти. Другой инсайдер, близкий к команде Куйвашева, заявил, что губернатора пригласили в столицу совсем по другому вопросу, но подробности раскрыть затруднился.

Оперативно получить комментарий у представителей Куйвашева URA.RU не удалось. В его пресс-службе пока не ответили на вопрос агентства.

В последний раз свердловский губернатор официально выезжал в Москву в середине июля. Тогда его пригласили на серию закрытых совещаний под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. По итогам Куйвашеву и главам других регионов были даны два поручения.

Выборы губернатора Свердловской области назначены на 11 сентября. Вместе с Куйвашевым, выдвинутым «Единой Россией», в кампании участвуют еще четыре кандидата. Это вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), областной депутат Александр Каптюг (ЛДПР) и депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»).

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отправился в рабочую командировку в Москву. Как сообщил источник URA.RU в областной власти, главу региона вызвали на совещание в администрацию президента (АП). По одной из версий, поездка Куйвашева связана с предстоящими губернаторскими выборами. «Губернатор с понедельника [1 августа] работает в Москве. Есть информация, что вызван на совещание в АП. Судя по всему, по поводу кампании», — передал собеседник во власти. Другой инсайдер, близкий к команде Куйвашева, заявил, что губернатора пригласили в столицу совсем по другому вопросу, но подробности раскрыть затруднился. Оперативно получить комментарий у представителей Куйвашева URA.RU не удалось. В его пресс-службе пока не ответили на вопрос агентства. В последний раз свердловский губернатор официально выезжал в Москву в середине июля. Тогда его пригласили на серию закрытых совещаний под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. По итогам Куйвашеву и главам других регионов были даны два поручения. Выборы губернатора Свердловской области назначены на 11 сентября. Вместе с Куйвашевым, выдвинутым «Единой Россией», в кампании участвуют еще четыре кандидата. Это вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), областной депутат Александр Каптюг (ЛДПР) и депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...