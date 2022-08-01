Мэрия Кургана хотела забрать жилье у зека, пока он сидит

Курганский суд помог зеку сохранить комнату в общежитии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд отказал администрации города в праве лишить гражданина, отбывающего наказание в заключении, единственного жилья. Информация появилась на сайте суда.

«Отказать в удовлетворении исковых требований администрации о признании [ответчика] утратившим право пользования жилым помещением», — гласит постановление судьи Ольги Кондратовой. Администрация отказала мужчине в заключении договора социального найма из-за того, что он не проживал в комнате общежития, и обратилась в суд с целью лишить его права на жилье.

Адвокат ответчика сообщил в суде, что заключенный до отбытия наказания проживал в комнате более 10 лет. В свое время он был прописан в общежитии своей бабушкой, которая получила комнату от городской администрации. Другого жилья у заключенного не имеется. Также мужчина пообещал, что полностью погасит задолженность по коммунальным платежам.

Судья рассмотрел все доказательства сторон и отказал администрации в иске. Достаточных оснований для выселения мужчины нет, поскольку его «отсутствие в спорном жилье носит временный характер».

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