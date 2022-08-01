Мэрия Кургана хотела забрать жилье у зека, пока он сидит

Курганский городской суд отказал администрации города в праве лишить гражданина, отбывающего наказание в заключении, единственного жилья. Информация появилась на сайте суда.
«Отказать в удовлетворении исковых требований администрации о признании [ответчика] утратившим право пользования жилым помещением», — гласит постановление судьи Ольги Кондратовой. Администрация отказала мужчине в заключении договора социального найма из-за того, что он не проживал в комнате общежития, и обратилась в суд с целью лишить его права на жилье.
Адвокат ответчика сообщил в суде, что заключенный до отбытия наказания проживал в комнате более 10 лет. В свое время он был прописан в общежитии своей бабушкой, которая получила комнату от городской администрации. Другого жилья у заключенного не имеется. Также мужчина пообещал, что полностью погасит задолженность по коммунальным платежам.
Судья рассмотрел все доказательства сторон и отказал администрации в иске. Достаточных оснований для выселения мужчины нет, поскольку его «отсутствие в спорном жилье носит временный характер».
Ранее URA.RU сообщало, что жителей частного сектора пригласили в мэрию Кургана из-за будущего сноса домов. Более 30 частных домов в центре Кургана снесут ради расширения автодороги.
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Курганский городской суд отказал администрации города в праве лишить гражданина, отбывающего наказание в заключении, единственного жилья. Информация появилась на сайте суда. «Отказать в удовлетворении исковых требований администрации о признании [ответчика] утратившим право пользования жилым помещением», — гласит постановление судьи Ольги Кондратовой. Администрация отказала мужчине в заключении договора социального найма из-за того, что он не проживал в комнате общежития, и обратилась в суд с целью лишить его права на жилье. Адвокат ответчика сообщил в суде, что заключенный до отбытия наказания проживал в комнате более 10 лет. В свое время он был прописан в общежитии своей бабушкой, которая получила комнату от городской администрации. Другого жилья у заключенного не имеется. Также мужчина пообещал, что полностью погасит задолженность по коммунальным платежам. Судья рассмотрел все доказательства сторон и отказал администрации в иске. Достаточных оснований для выселения мужчины нет, поскольку его «отсутствие в спорном жилье носит временный характер». Ранее URA.RU сообщало, что жителей частного сектора пригласили в мэрию Кургана из-за будущего сноса домов. Более 30 частных домов в центре Кургана снесут ради расширения автодороги.