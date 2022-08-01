01 августа 2022

Мэрия Кургана хотела забрать жилье у зека, пока он сидит

© Служба новостей «URA.RU»
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Старые общежития в Кургане, общежитие, улица красномаячная 62а
Курганский суд помог зеку сохранить комнату в общежитии Фото:

Курганский городской суд отказал администрации города в праве лишить гражданина, отбывающего наказание в заключении, единственного жилья. Информация появилась на сайте суда.

«Отказать в удовлетворении исковых требований администрации о признании [ответчика] утратившим право пользования жилым помещением», — гласит постановление судьи Ольги Кондратовой. Администрация отказала мужчине в заключении договора социального найма из-за того, что он не проживал в комнате общежития, и обратилась в суд с целью лишить его права на жилье.

Адвокат ответчика сообщил в суде, что заключенный до отбытия наказания проживал в комнате более 10 лет. В свое время он был прописан в общежитии своей бабушкой, которая получила комнату от городской администрации. Другого жилья у заключенного не имеется. Также мужчина пообещал, что полностью погасит задолженность по коммунальным платежам.

Судья рассмотрел все доказательства сторон и отказал администрации в иске. Достаточных оснований для выселения мужчины нет, поскольку его «отсутствие в спорном жилье носит временный характер».

Ранее URA.RU сообщало, что жителей частного сектора пригласили в мэрию Кургана из-за будущего сноса домов. Более 30 частных домов в центре Кургана снесут ради расширения автодороги.

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Курганский городской суд отказал администрации города в праве лишить гражданина, отбывающего наказание в заключении, единственного жилья. Информация появилась на сайте суда. «Отказать в удовлетворении исковых требований администрации о признании [ответчика] утратившим право пользования жилым помещением», — гласит постановление судьи Ольги Кондратовой. Администрация отказала мужчине в заключении договора социального найма из-за того, что он не проживал в комнате общежития, и обратилась в суд с целью лишить его права на жилье. Адвокат ответчика сообщил в суде, что заключенный до отбытия наказания проживал в комнате более 10 лет. В свое время он был прописан в общежитии своей бабушкой, которая получила комнату от городской администрации. Другого жилья у заключенного не имеется. Также мужчина пообещал, что полностью погасит задолженность по коммунальным платежам. Судья рассмотрел все доказательства сторон и отказал администрации в иске. Достаточных оснований для выселения мужчины нет, поскольку его «отсутствие в спорном жилье носит временный характер». Ранее URA.RU сообщало, что жителей частного сектора пригласили в мэрию Кургана из-за будущего сноса домов. Более 30 частных домов в центре Кургана снесут ради расширения автодороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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