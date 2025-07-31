Какие праздники отмечают 1 августа 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В пятницу, 1 августа 2025, отмечаются как важные общественные даты, такие как день борьбы с раком легкого и день памяти жертв Первой мировой войны, так и полушутливые, вроде дня пива. Православные чтят память Серафима Саровского и Макрины Каппадокийской, а в народе празднуется Макринин день. 1 августа родились Валентина Леонтьева, Ив Сен-Лоран, Полина и Ксения Кутеповы. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 1 августа 2025
Международный день пива
Международный день пива отмечается в первую пятницу августа, в 2025 году — 1 августа. Праздник придумал в 2007 году владелец бара из Калифорнии Джесс Авшаломов, чтобы привлечь посетителей. Сначала его праздновали 5 августа, но позже дату перенесли на пятницу, чтобы мероприятие приходилось на выходной.
Сейчас День пива отмечают в более чем 200 городах по всему миру — от США и Германии до Бразилии, Литвы и Японии. В этот день люди собираются в барах и пабах, пробуют разные сорта напитка, участвуют в играх и конкурсах, а производители проводят дегустации и шоу.
Пиво — один из древнейших напитков: его варили еще в Древнем Египте, а по другим данным — более 9 тысяч лет назад. Современный рецепт с хмелем появился в XIII веке. С тех пор пивные традиции развивались в разных странах, и у каждого народа появились свои рецепты.
День борьбы с раком легкого
Каждый год 1 августа проводится Всемирный день борьбы с раком легкого, цель которого — привлечь внимание к одной из самых опасных форм онкологии, рассказать о факторах риска, методах профилактики и новых подходах к лечению.
Рак легкого занимает первое место среди причин смертности от онкозаболеваний. В начале XX века болезнь была редкостью, но сегодня на нее приходится около 13% всех злокачественных опухолей. В России ежегодно выявляют более 50 тысяч новых случаев, и в 70% из них диагноз ставят уже на поздних стадиях, когда лечение менее эффективно.
Основные причины — курение, вредные производства и плохая экология. Однако благодаря развитию медицины появляются эффективные методы лечения, такие как иммунотерапия. Важную роль также играют флюорография и рентген, позволяющие выявить опухоль на раннем этапе.
В этот день по всему миру проходят просветительские акции, медицинские конференции и встречи с онкологами. Это напоминание о важности профилактики, своевременной диагностики и заботы о здоровье.
Международный день игры «Маджонг»
Маджонг — это китайская настольная игра для четырех человек, сочетающая в себе стратегию, логику и элемент случайности. Возникла она в XIX веке и со временем обрела популярность — особенно в Японии, где сейчас развиваются профессиональные лиги. В 1920-х годах маджонг покорил США, а позже получил и свой международный день — 1 августа, чтобы привлечь внимание к культуре игры.
Игровой процесс требует наблюдательности, памяти и терпения. Каждый участник начинает с 13 плиток, а затем по очереди тянет и сбрасывает кости, стремясь собрать выигрышную комбинацию из четырех групп и одной пары. Используются специальные фишки, напоминающие домино, всего их в классическом наборе 144.
Фишки делятся на масти (медяки, бамбук и символы), благородные кости (четыре ветра и три дракона), а также бонусные — цветы и времена года. Некоторые версии включают дополнительные элементы вроде джокеров или красных пятерок.
Маджонг существует в разных вариантах: от традиционного китайского и кантонского до американского, японского (риичи), корейского и сингапурского. Правила, число фишек и система подсчета очков могут сильно отличаться в зависимости от варианта. Часто игроки придумывают и собственные «домашние» правила.
Важно не путать классический маджонг с пасьянсом маджонг — компьютерной игрой на совпадение костей, рассчитанной на одного игрока. Обе игры используют одинаковые плитки, но по сути не имеют ничего общего.
Международная неделя клоунов
Международная неделя клоунов проходит с 1 по 7 августа, чтобы отдать дань уважения артистам, дарящим людям радость и смех. Праздник возник в США в 1950-х, официально утвержден Конгрессом в 1970 году и поддержан президентом Ричардом Никсоном годом позже.
Клоун — это не просто грим и красный нос. Это актер с тонким чувством юмора, умением импровизировать, работать с пантомимой, пародией и даже сатирой. Среди самых известных — Карандаш, Олег Попов, Юрий Никулин. Их номера стали неотъемлемой частью циркового искусства, а сами они — символами целой эпохи.
Сегодня клоуны востребованы и за пределами арены. С 2005 года в России активно развивается больничная клоунада. Артисты помогают пациентам переживать болезни, снимают стресс, улучшают настроение и общее самочувствие, способствуя выработке «гормонов счастья» — дофамина, серотонина и эндорфинов. Международная неделя клоунов — напоминание о силе смеха, который лечит не хуже лекарств.
Международный день консервирования
Праздник, отмечаемый в разгар сезона заготовок, напоминает о важности сохранения продуктов и борьбы с пищевыми отходами. Праздник связан с именами Луи Пастера и Николя Апперта — именно они разработали способы обработки продуктов, позволившие им храниться месяцами.
Домашнее консервирование — это целая наука. Главный враг — микроорганизмы, вызывающие порчу. Чтобы их нейтрализовать, применяются пастеризация, стерилизация, сушка, соление, маринование, квашение. Последние — самые безопасные и не требуют герметичной укупорки.
Самыми популярными для домашних заготовок остаются овощи, фрукты и ягоды. Мясо, рыбу и грибы консервировать дома крайне не рекомендуется — высок риск развития ботулизма, особенно в герметично закрытых банках. Опасность в том, что продукт с токсином внешне никак не меняется.
Чтобы заготовки были безопасны, необходимо использовать только свежие, неповрежденные продукты, строго соблюдать рецептуру, стерилизовать банки и крышки, а при необходимости — подвергать содержимое повторному кипячению.
Особую осторожность требуют заготовки из грибов — их нельзя смешивать, они должны быть тщательно очищены и обработаны, а хранить их следует только при низкой температуре и без герметичной укупорки.
Если на поверхности варенья или сока появилась плесень, ее можно удалить, а продукт использовать после кипячения. Но если запах стал гнилостным — заготовку нужно выбросить. Особенно это важно для продуктов с низкой кислотностью, таких как грибы и баклажаны.
Российские праздники 1 августа 2025
День памяти жертв Первой мировой войны
В России 1 августа отмечается День памяти солдат, погибших в Первой мировой войне. Эта дата учреждена в 2012 году, чтобы увековечить подвиг российских воинов и напомнить о трагических последствиях войны, унесшей жизни более 1,6 миллиона человек — наибольшее число потерь среди всех стран-участниц.
Первые воинские захоронения появились еще в годы войны, но после революции память о ней была надолго забыта. В советский период Первую мировую рассматривали лишь как борьбу империалистических держав, не признавая героизма русских солдат. Лишь с 1990-х годов начался пересмотр отношения к этим событиям.
Крупнейшим памятным местом в стране стало Братское кладбище в селе Всехсвятское под Москвой, открытое в 1915 году. После десятилетий запустения в 1994 году оно получило статус памятника истории, а на его месте создан Мемориальный комплекс героев.
Ежегодно 1 августа проходят панихиды, к могилам приносят цветы, открываются памятники. Сейчас в России и за рубежом установлено около 20 мемориалов в честь павших в Первой мировой.
День инкассатора
Ежегодно отмечается 1 августа, отдавая дань уважения всем сотрудникам инкассационной службы — от рядовых до руководителей, а также ветеранам и техническому персоналу. Хотя дата пока не закреплена официально в календаре памятных дат России, праздник сохраняет значимость и отмечается внутри профессионального сообщества.