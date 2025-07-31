Какие праздники отмечают 1 августа 2025: что можно и нельзя делать в этот день

День пива, клоунов, игры в «Маджонг» и инкассатора отмечают 1 августа 2025
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Множество удивительных праздников отмечается 1 августа 2025 года
Множество удивительных праздников отмечается 1 августа 2025 года Фото:

В пятницу, 1 августа 2025, отмечаются как важные общественные даты, такие как день борьбы с раком легкого и день памяти жертв Первой мировой войны, так и полушутливые, вроде дня пива. Православные чтят память Серафима Саровского и Макрины Каппадокийской, а в народе празднуется Макринин день. 1 августа родились Валентина Леонтьева, Ив Сен-Лоран, Полина и Ксения Кутеповы. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.

Международные праздники 1 августа 2025

Международный день пива

Международный день пива отмечается в первую пятницу августа, в 2025 году — 1 августа. Праздник придумал в 2007 году владелец бара из Калифорнии Джесс Авшаломов, чтобы привлечь посетителей. Сначала его праздновали 5 августа, но позже дату перенесли на пятницу, чтобы мероприятие приходилось на выходной.

В России праздник пока мало известен, но популярность постепенно растет
В России праздник пока мало известен, но популярность постепенно растет
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Сейчас День пива отмечают в более чем 200 городах по всему миру — от США и Германии до Бразилии, Литвы и Японии. В этот день люди собираются в барах и пабах, пробуют разные сорта напитка, участвуют в играх и конкурсах, а производители проводят дегустации и шоу. 

Пиво — один из древнейших напитков: его варили еще в Древнем Египте, а по другим данным — более 9 тысяч лет назад. Современный рецепт с хмелем появился в XIII веке. С тех пор пивные традиции развивались в разных странах, и у каждого народа появились свои рецепты.

День борьбы с раком легкого

Каждый год 1 августа проводится Всемирный день борьбы с раком легкого, цель которого — привлечь внимание к одной из самых опасных форм онкологии, рассказать о факторах риска, методах профилактики и новых подходах к лечению.

Рак легкого занимает первое место среди причин смертности от онкозаболеваний. В начале XX века болезнь была редкостью, но сегодня на нее приходится около 13% всех злокачественных опухолей. В России ежегодно выявляют более 50 тысяч новых случаев, и в 70% из них диагноз ставят уже на поздних стадиях, когда лечение менее эффективно.

Рак легкого занимает первое место среди причин смертности от онкозаболеваний
Рак легкого занимает первое место среди причин смертности от онкозаболеваний
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Основные причины — курение, вредные производства и плохая экология. Однако благодаря развитию медицины появляются эффективные методы лечения, такие как иммунотерапия. Важную роль также играют флюорография и рентген, позволяющие выявить опухоль на раннем этапе.

В этот день по всему миру проходят просветительские акции, медицинские конференции и встречи с онкологами. Это напоминание о важности профилактики, своевременной диагностики и заботы о здоровье.

Международный день игры «Маджонг»

Маджонг — это китайская настольная игра для четырех человек, сочетающая в себе стратегию, логику и элемент случайности. Возникла она в XIX веке и со временем обрела популярность — особенно в Японии, где сейчас развиваются профессиональные лиги. В 1920-х годах маджонг покорил США, а позже получил и свой международный день — 1 августа, чтобы привлечь внимание к культуре игры.

Игровой процесс требует наблюдательности, памяти и терпения. Каждый участник начинает с 13 плиток, а затем по очереди тянет и сбрасывает кости, стремясь собрать выигрышную комбинацию из четырех групп и одной пары. Используются специальные фишки, напоминающие домино, всего их в классическом наборе 144.

Фишки делятся на масти (медяки, бамбук и символы), благородные кости (четыре ветра и три дракона), а также бонусные — цветы и времена года. Некоторые версии включают дополнительные элементы вроде джокеров или красных пятерок.

Маджонг существует в разных вариантах: от традиционного китайского и кантонского до американского, японского (риичи), корейского и сингапурского. Правила, число фишек и система подсчета очков могут сильно отличаться в зависимости от варианта. Часто игроки придумывают и собственные «домашние» правила.

Важно не путать классический маджонг с пасьянсом маджонг — компьютерной игрой на совпадение костей, рассчитанной на одного игрока. Обе игры используют одинаковые плитки, но по сути не имеют ничего общего.

Международная неделя клоунов

Международная неделя клоунов проходит с 1 по 7 августа, чтобы отдать дань уважения артистам, дарящим людям радость и смех. Праздник возник в США в 1950-х, официально утвержден Конгрессом в 1970 году и поддержан президентом Ричардом Никсоном годом позже.

Клоун — это не просто грим и красный нос. Это актер с тонким чувством юмора, умением импровизировать, работать с пантомимой, пародией и даже сатирой. Среди самых известных — Карандаш, Олег Попов, Юрий Никулин. Их номера стали неотъемлемой частью циркового искусства, а сами они — символами целой эпохи.

Смех лечит не хуже лекарств
Смех лечит не хуже лекарств
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Сегодня клоуны востребованы и за пределами арены. С 2005 года в России активно развивается больничная клоунада. Артисты помогают пациентам переживать болезни, снимают стресс, улучшают настроение и общее самочувствие, способствуя выработке «гормонов счастья» — дофамина, серотонина и эндорфинов. Международная неделя клоунов — напоминание о силе смеха, который лечит не хуже лекарств.

Международный день консервирования

Праздник, отмечаемый в разгар сезона заготовок, напоминает о важности сохранения продуктов и борьбы с пищевыми отходами. Праздник связан с именами Луи Пастера и Николя Апперта — именно они разработали способы обработки продуктов, позволившие им храниться месяцами.

Домашнее консервирование — это целая наука. Главный враг — микроорганизмы, вызывающие порчу. Чтобы их нейтрализовать, применяются пастеризация, стерилизация, сушка, соление, маринование, квашение. Последние — самые безопасные и не требуют герметичной укупорки.

Самыми популярными для домашних заготовок остаются овощи, фрукты и ягоды. Мясо, рыбу и грибы консервировать дома крайне не рекомендуется — высок риск развития ботулизма, особенно в герметично закрытых банках. Опасность в том, что продукт с токсином внешне никак не меняется.

Домашние консервы опасны тем, что продукт с токсином внешне никак не меняется
Домашние консервы опасны тем, что продукт с токсином внешне никак не меняется
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Чтобы заготовки были безопасны, необходимо использовать только свежие, неповрежденные продукты, строго соблюдать рецептуру, стерилизовать банки и крышки, а при необходимости — подвергать содержимое повторному кипячению.

Особую осторожность требуют заготовки из грибов — их нельзя смешивать, они должны быть тщательно очищены и обработаны, а хранить их следует только при низкой температуре и без герметичной укупорки.

Чтобы нейтрализовать бактерии, применяются пастеризация, стерилизация, сушка, соление, маринование, квашение
Чтобы нейтрализовать бактерии, применяются пастеризация, стерилизация, сушка, соление, маринование, квашение
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Если на поверхности варенья или сока появилась плесень, ее можно удалить, а продукт использовать после кипячения. Но если запах стал гнилостным — заготовку нужно выбросить. Особенно это важно для продуктов с низкой кислотностью, таких как грибы и баклажаны.

Российские праздники 1 августа 2025

День памяти жертв Первой мировой войны

В России 1 августа отмечается День памяти солдат, погибших в Первой мировой войне. Эта дата учреждена в 2012 году, чтобы увековечить подвиг российских воинов и напомнить о трагических последствиях войны, унесшей жизни более 1,6 миллиона человек — наибольшее число потерь среди всех стран-участниц.

Первые воинские захоронения появились еще в годы войны, но после революции память о ней была надолго забыта. В советский период Первую мировую рассматривали лишь как борьбу империалистических держав, не признавая героизма русских солдат. Лишь с 1990-х годов начался пересмотр отношения к этим событиям.

Дата учреждена в 2012 году, чтобы напомнить о трагических последствиях войны
Дата учреждена в 2012 году, чтобы напомнить о трагических последствиях войны
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Крупнейшим памятным местом в стране стало Братское кладбище в селе Всехсвятское под Москвой, открытое в 1915 году. После десятилетий запустения в 1994 году оно получило статус памятника истории, а на его месте создан Мемориальный комплекс героев.

Ежегодно 1 августа проходят панихиды, к могилам приносят цветы, открываются памятники. Сейчас в России и за рубежом установлено около 20 мемориалов в честь павших в Первой мировой.

День инкассатора

Ежегодно отмечается 1 августа, отдавая дань уважения всем сотрудникам инкассационной службы — от рядовых до руководителей, а также ветеранам и техническому персоналу. Хотя дата пока не закреплена официально в календаре памятных дат России, праздник сохраняет значимость и отмечается внутри профессионального сообщества.

История праздника начинается с 1 августа 1939 года — дня создания службы инкассации при Госбанке СССР
История праздника начинается с 1 августа 1939 года — дня создания службы инкассации при Госбанке СССР
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