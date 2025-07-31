Семьям с детьми помогут с ипотекой, не дожидаясь низкой ключевой ставки

Российские семьи с детьми смогут улучшить жилищные условия, не дожидаясь, пока Центробанк существенно снизит ключевую ставку. Правительство предложило увеличить срок ипотечных каникул до полутора лет для тех, у кого родился второй или последующие дети. Зная о такой мере, больше россиян решатся на пополнение в семье, потому что им будет легче сменить жилье или купить свою первую квартиру, отмечают эксперты.
«Подготовлен законопроект, который призван снизить нагрузку на родителей, выплачивающих ипотеку. Сейчас при появлении ребенка заемщик получает право на полугодовые кредитные каникулы, если его доходы снизились более чем на 20 процентов, а расходы на обслуживание займа превышают 40 процентов среднемесячных поступлений. Теперь для тех, у кого родился или был усыновлен второй или последующие дети, льготный период по основному долгу станут начислять только с седьмого по 18-ый месяц», — сообщил Мишустин.
Премьер добавил, что оплатить проценты за этот период можно не сразу, а после погашения обязательств по текущему договору — равными частями и с той же периодичностью, как и ранее.
«Это позволит поддержать семьи в наиболее сложный период, когда один из родителей ухаживает за малышом и не имеет возможности выйти на работу. И конечно, мы рассчитываем, что вместе с другими мерами это повлияет на демографическую ситуацию в стране», — подчеркнул Мишустин.
Предложенная правительством мера будет иметь двойной эффект, объяснил директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Константин Ордов. С одной стороны, это стимулирование рождаемости, с другой — поддержка спроса на ипотеку и строительного сектора. Зная о такой мере, больше семей решатся на пополнение в семье, потому что смогут улучшить жилищные условия, полагает собеседник URA.RU.
«Несмотря на то что Центробанк уже перешел к смягчению денежно-кредитной политики, она все равно остается достаточно жесткой. Ключевая ставка близка к рекордно высокой и является скорее запретительной, а льготная семейная программа распространяется в основном только на новостройки.
А ведь ипотека была единственным инструментом, который позволял многим семьям улучшить жилищные условия или приобрести первое жилье.
Вместе с тем статистика по демографии тоже далека от желаемых результатов. Поэтому необходимы меры поддержки семей по основным чувствительным направлениям», — говорит Ордов.
Законопроект имеет социальный характер и поддержит семьи на тот период, когда один из родителей не работает, комментирует завкафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве Александр Цыганов. При этом мера поддержит не только тех, кто планирует взять ипотеку, но и тех, кто уже имеет такие обязательства. Однако властям наверняка придется решить отдельные вопросы с банками.
«Законопроект распространяется в том числе на действующие жилищные кредиты. А значит, он требует проработки вопроса, как быть с выпадающими доходами банков. Потому что они, выдавая эти суммы, рассчитывали на определенный уровень возвратности и регулярность платежей. Здесь должен быть механизм внедрения — либо государство компенсирует банкам эти деньги, либо они учитывают это в своих ставках по новым кредитам», — объясняет экономист.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.