Анатолий Чубайс попал в европейскую больницу, но в его диагноз не верят Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший советник президента России Владимира Путина и экс-глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, госпитализированный в европейскую больницу с синдромом Гийена-Барре, на самом деле ничем не болен. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Соловьев, жестко прокомментировав недавнюю болезнь экс-чиновника.

«Что касается Чубайса и его болезни. Вброс пошел через его жену [Авдотью] Смирнову, которая позвонила [журналистке Ксении] Собчак. Это политизированный и подлый заход. Тошнотворно. И так-то от Чубайса блевать тянет, а со Смирновой и Собчак — прямо… (Соловьев издает соответствующие звуки, — прим. ред.)», — сказал он в эфире программы «Полный контакт».

Кроме того, ведущий поинтересовался, откуда у Чубайса дом в Сардинии. «Откуда вообще у него деньги когда он рассказывал, что бедный, нищий, как церковный крыс? Он позволил себе несколько месяцев не работать, кататься по заграницам и спокойно жить. Жена кормит? Пенсия? У него, наверное, персонального значения пенсии», — пояснил свою позицию Соловьев. Также телеведущий посчитал «большой ошибкой», что Чубайса выпустили из России.

Ранее стало известно о том, что Чубайс вместе со Смирновой покинул Россию. Через несколько месяцев — во время отдыха на итальянской Сардинии — он попал в реанимацию с редким диагнозом — синдромом Гийена-Барре, отмечет MK.RU . Первой о случившемся сообщила журналистка Ксения Собчак, которая добавила, что у бывшего российского чиновника внезапно начали отниматься руки и ноги. Брат экс-главы корпорации «Роснано» заявил, что больной уже пошел на поправку, передает телеканал 360.