Владелец ММК Виктор Рашников лишился 4,65 млрд долларов

Состояние Виктора Рашникова отражает общую ситуацию в российской металлургии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) из Челябинской области Виктор Рашников с начала года лишился 4,65 миллиардов долларов США. Как Bloomberg представил в своем отчете, данные рассчитаны на основании курса акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.

«Цифры обновляются на закрытии каждого торгового дня в Нью-Йорке. Изменение с начала года составило 4,65 млрд долларов США», — сообщил Bloomberg в пояснения к расчету рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

При этом составители отчета добавили, что за последнее время капитал Рашникова несколько вырос — на 267 миллионов долларов. Общий собственный капитал, по данным Bloomberg, составил 9,56 млрд долларов. URA.RU для комментария отправил запрос в пресс-службу ММК, оставшийся на момент подготовки материала без ответа.

Авторы рейтинга указали на то, что Рашников приобрел большую часть своих акций в 1990-х годах. Он купил акции, распределенные российским правительством среди работников завода после распада СССР. Компанию в рейтинге ему составили еще 24 богатейших россиянина.

У большинства состояние с начала года также упало. Однако есть и те, кто смог его увеличить. Среди таких бенефициар ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин (+204 млн долларов), основатель и крупнейший акционер «Фосагро» Андрей Гурьев (+2,52 млрд), основатель и исполнительный директор Wildberries Татьяна Бакальчук (+1,16 млрд) и партнер инвесткомпании USM Андрей Скоч (+164 млн).

Сейчас Рашников оспаривает в евросуде включение его в санкционный список Евросоюза. Экономические санкции ряд государств ввели после того, как Россия объявила о начале проведения спецоперации на Украине. В ответ страна начала проводить политику импортозамещения иностранных товаров отечественными разработками.