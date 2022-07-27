Владелец ММК Виктор Рашников обвинил Евросоюз в дискриминации

28 июля 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Виктор Рашников пытается в евросуде оспорить внесение своего имени в санкционный список Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Мажоритарный владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) Виктор Рашников, оспаривающий в евросуде включение в санкционный список Евросоюза, считает, что в отношении него нарушен основополагающий принцип не дискриминации. Это следует из материала дела, появившегося в базе суда за номером T-305/22. «Дело „Рашников против совета Евросоюза“ появилось в базе суда за номером T-305/22 и будет слушаться на английском языке. В качестве доводов он использует четыре пункта, в том числе о нарушении своих прав на собственность и свободу ведения бизнеса. Указывает истец и на то, что, по его мнению, есть явная ошибка в оценке, не исполнено бремя доказывания, нарушены критерии включения в перечень и нарушен основополагающий принцип не дискриминации», — пишет информационное агентство REGNUM. Ранее представитель Рашникова подтвердил URA.RU, что речь идет об отмене решения совета ЕС от 15 марта 2022 года. Рашников попал в четвертый пакет санкций. В этот список с запретом на сделки с российскими госпредприятиями и импорт стальных изделий, попали 15 россиян и девять компаний. Санкции против России были введены странами ЕС и США после начала спецоперации РФ на Украине. Предыдущие ограничения, как отмечают российские власти, имели негативный эффект для Запада и привели к росту инфляции на товары и энергоресурсы.

Мажоритарный владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) Виктор Рашников, оспаривающий в евросуде включение в санкционный список Евросоюза, считает, что в отношении него нарушен основополагающий принцип не дискриминации. Это следует из материала дела, появившегося в базе суда за номером T-305/22. «Дело „Рашников против совета Евросоюза“ появилось в базе суда за номером T-305/22 и будет слушаться на английском языке. В качестве доводов он использует четыре пункта, в том числе о нарушении своих прав на собственность и свободу ведения бизнеса. Указывает истец и на то, что, по его мнению, есть явная ошибка в оценке, не исполнено бремя доказывания, нарушены критерии включения в перечень и нарушен основополагающий принцип не дискриминации», — пишет информационное агентство REGNUM. Ранее представитель Рашникова подтвердил URA.RU, что речь идет об отмене решения совета ЕС от 15 марта 2022 года. Рашников попал в четвертый пакет санкций. В этот список с запретом на сделки с российскими госпредприятиями и импорт стальных изделий, попали 15 россиян и девять компаний. Санкции против России были введены странами ЕС и США после начала спецоперации РФ на Украине. Предыдущие ограничения, как отмечают российские власти, имели негативный эффект для Запада и привели к росту инфляции на товары и энергоресурсы.