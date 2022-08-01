Экс-баскетболистку УГМК Грайнер вновь доставили в суд

02 августа 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Очередное заседание по делу Бриттни Грайнер проходит в Химкинском суде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков Экс-баскетболистку клуба УГМК Бриттни Грайнер, которую задержали по подозрении в контрабанде наркотиков в Москве, доставили в Химкинский суд. Как сообщают журналисты из зала суда, сегодня состоится очередное заседание по ее делу. «Бриттни Грайнер доставили в Химкинский суд», — передает telegram-канал «Zvezdanews». На кадрах видео видно, как спортсменку заводят в зал суда. Так, на прошлом заседании спортсменка рассказала, откуда у нее появились картриджи с запрещенным веществом. Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево и доставили в Химкинский городской суд после того, как нашли в ее багаже запрещенное к провозу гашишное масло. В ее отношении возбудили дело о контрабанде наркотиков. Она пытается освободиться и заявляет о нарушениях в действиях силовиков, проводивших задержание. Политики США вступились за спортсменку и попросили отпустить ее на родину. Американская сторона предлагает обменять баскетболистку на преступников, содержащихся в США.

Экс-баскетболистку клуба УГМК Бриттни Грайнер, которую задержали по подозрении в контрабанде наркотиков в Москве, доставили в Химкинский суд. Как сообщают журналисты из зала суда, сегодня состоится очередное заседание по ее делу. «Бриттни Грайнер доставили в Химкинский суд», — передает telegram-канал «Zvezdanews». На кадрах видео видно, как спортсменку заводят в зал суда. Так, на прошлом заседании спортсменка рассказала, откуда у нее появились картриджи с запрещенным веществом. Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево и доставили в Химкинский городской суд после того, как нашли в ее багаже запрещенное к провозу гашишное масло. В ее отношении возбудили дело о контрабанде наркотиков. Она пытается освободиться и заявляет о нарушениях в действиях силовиков, проводивших задержание. Политики США вступились за спортсменку и попросили отпустить ее на родину. Американская сторона предлагает обменять баскетболистку на преступников, содержащихся в США.