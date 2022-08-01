01 августа 2022

Курганские чиновники во главе с мэром проверили закрытый мост. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский мост. Курган, ремонт моста, ремонтные работы, рабочие в касках, некрасовский мост, мост некрасова
Мэр Кургана Ситникова побывала с инспекцией на закрытом Некрасовском мосту Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова и директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков 2 августа проверили ход ремонтных работ на Некрасовском путепроводе, закрытом для движения месяц назад. Снимки с места и информация о графике работ появились в telegram-канале главы города.

«Ремонтные работы на Некрасовском путепроводе идут в соответствии с графиком», — доложила Ситникова своим подписчикам. Она также сообщила, что подрядчик приложит максимум усилий, чтобы движение на мосту открылось в обозначенные сроки.

В настоящее время рабочие завершили монтаж шкафной стенки опоры со стороны улицы Пролетарской и планируют начать аналогичные работы со стороны проспекта Машиностроителей. После этого будут укладывать плиты.

Ранее URA.RU сообщало, что подрядчик, ремонтирующий Некрасовский путепровод, объяснил решение о его полном закрытии. Работы на объекте начались в апреле текущего года, что привело к проблемам в организации дорожного движения в городе.

Мэр Кургана Ситникова с чиновниками проверила ход работ на Некрасовском мосту
Подрядчик, заливающий шкафные стенки моста, пообещал открыть движение на мосту в срок
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Глава Кургана Елена Ситникова и директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков 2 августа проверили ход ремонтных работ на Некрасовском путепроводе, закрытом для движения месяц назад. Снимки с места и информация о графике работ появились в telegram-канале главы города. «Ремонтные работы на Некрасовском путепроводе идут в соответствии с графиком», — доложила Ситникова своим подписчикам. Она также сообщила, что подрядчик приложит максимум усилий, чтобы движение на мосту открылось в обозначенные сроки. В настоящее время рабочие завершили монтаж шкафной стенки опоры со стороны улицы Пролетарской и планируют начать аналогичные работы со стороны проспекта Машиностроителей. После этого будут укладывать плиты. Ранее URA.RU сообщало, что подрядчик, ремонтирующий Некрасовский путепровод, объяснил решение о его полном закрытии. Работы на объекте начались в апреле текущего года, что привело к проблемам в организации дорожного движения в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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