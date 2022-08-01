Мэр Кургана Ситникова побывала с инспекцией на закрытом Некрасовском мосту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова и директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков 2 августа проверили ход ремонтных работ на Некрасовском путепроводе, закрытом для движения месяц назад. Снимки с места и информация о графике работ появились в telegram-канале главы города.

«Ремонтные работы на Некрасовском путепроводе идут в соответствии с графиком», — доложила Ситникова своим подписчикам. Она также сообщила, что подрядчик приложит максимум усилий, чтобы движение на мосту открылось в обозначенные сроки.

В настоящее время рабочие завершили монтаж шкафной стенки опоры со стороны улицы Пролетарской и планируют начать аналогичные работы со стороны проспекта Машиностроителей. После этого будут укладывать плиты.

Ранее URA.RU сообщало, что подрядчик, ремонтирующий Некрасовский путепровод, объяснил решение о его полном закрытии. Работы на объекте начались в апреле текущего года, что привело к проблемам в организации дорожного движения в городе.

Мэр Кургана Ситникова с чиновниками проверила ход работ на Некрасовском мосту фото: t.me/sitnikovaev45