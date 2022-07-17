Мост в центре Кургана закрыли, чтобы быстрее открыть

Мост планируют отремонтировать до середины октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане полное перекрытие Некрасовского моста поможет ускорить его ремонт. Об этом сообщил замдиректора подрядной организации ООО «Альфа-Строй» Николай Линдт.

«Мост полностью перекрыт, чтобы мы имели возможность залить шкафные конструкции сразу с двух сторон. Это позволит максимально быстро снова открыть движение на путепроводе. Фактически, полное перекрытие Некрасовского моста сократит срок проведения ремонта верхней части путепровода примерно на полтора-два месяца», — цитируют Линдта на сайте городской мэрии.

По данным Линдта, уже выполнено 90% работ по демонтажу. Сотрудники его компании планируют на следующей неделе забетонировать шкафные конструкции со стороны улицы Пролетарская. В мэрии отметили, что на момент публикации на объекте работало 11 рабочих во главе с прорабом, и были задействованы три единицы техники. Также для краткосрочных работ привлекают дополнительную технику.

Ранее сообщалось, что Некрасовский мост планируют отремонтировать до середины октября. Полностью мост перекрыли с начала июля до 25 августа. В июле местные жители жаловались, что с моста на проезжую часть падают куски бетона. Директор областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова отмечала, что власти набираются опыта на ремонте Некрасовского моста, чтобы дальше работать быстрее.