Шойгу: освобождение Донбасса идет по плану

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
ВС России освободили шесть населенных пунктов за последнее время, заявил Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация по освобождению ДНР идет по плану, в последнее время российские военные освободили шесть населенных пунктов. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Шесть населенных пунктов Донецкой Народной Республики освобождены за последнее время в ходе специальной военной операции на Украине, освобождение ДНР идет планово», — сказал Шойгу на селекторном совещании. Также министр сообщил, что в течение июля российское ПВО сбило десятки украинских самолетов и ракет «Точка — У». Это спасло тысячи мирных жителей, заключил Шойгу.

Спецоперация на территории Украины проходит с конца февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Российские военные демилитаризируют и денацифицируют территорию, а также спасают граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Херсонская область и значительная часть Запорожской области были освобождены российскими военными в середине марта.

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Спецоперация по освобождению ДНР идет по плану, в последнее время российские военные освободили шесть населенных пунктов. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу. «Шесть населенных пунктов Донецкой Народной Республики освобождены за последнее время в ходе специальной военной операции на Украине, освобождение ДНР идет планово», — сказал Шойгу на селекторном совещании. Также министр сообщил, что в течение июля российское ПВО сбило десятки украинских самолетов и ракет «Точка — У». Это спасло тысячи мирных жителей, заключил Шойгу. Спецоперация на территории Украины проходит с конца февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Российские военные демилитаризируют и денацифицируют территорию, а также спасают граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Херсонская область и значительная часть Запорожской области были освобождены российскими военными в середине марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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