Шойгу: освобождение Донбасса идет по плану

02 августа 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

ВС России освободили шесть населенных пунктов за последнее время, заявил Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация по освобождению ДНР идет по плану, в последнее время российские военные освободили шесть населенных пунктов. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу. «Шесть населенных пунктов Донецкой Народной Республики освобождены за последнее время в ходе специальной военной операции на Украине, освобождение ДНР идет планово», — сказал Шойгу на селекторном совещании. Также министр сообщил, что в течение июля российское ПВО сбило десятки украинских самолетов и ракет «Точка — У». Это спасло тысячи мирных жителей, заключил Шойгу. Спецоперация на территории Украины проходит с конца февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Российские военные демилитаризируют и денацифицируют территорию, а также спасают граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Херсонская область и значительная часть Запорожской области были освобождены российскими военными в середине марта.

Спецоперация по освобождению ДНР идет по плану, в последнее время российские военные освободили шесть населенных пунктов. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу. «Шесть населенных пунктов Донецкой Народной Республики освобождены за последнее время в ходе специальной военной операции на Украине, освобождение ДНР идет планово», — сказал Шойгу на селекторном совещании. Также министр сообщил, что в течение июля российское ПВО сбило десятки украинских самолетов и ракет «Точка — У». Это спасло тысячи мирных жителей, заключил Шойгу. Спецоперация на территории Украины проходит с конца февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Российские военные демилитаризируют и денацифицируют территорию, а также спасают граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Херсонская область и значительная часть Запорожской области были освобождены российскими военными в середине марта.