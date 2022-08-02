Шойгу: освобождение Донбасса идет по плану

Спецоперация по освобождению ДНР идет по плану, в последнее время российские военные освободили шесть населенных пунктов. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Шесть населенных пунктов Донецкой Народной Республики освобождены за последнее время в ходе специальной военной операции на Украине, освобождение ДНР идет планово», — сказал Шойгу на селекторном совещании. Также министр сообщил, что в течение июля российское ПВО сбило десятки украинских самолетов и ракет «Точка — У». Это спасло тысячи мирных жителей, заключил Шойгу.
Спецоперация на территории Украины проходит с конца февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Российские военные демилитаризируют и денацифицируют территорию, а также спасают граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Херсонская область и значительная часть Запорожской области были освобождены российскими военными в середине марта.
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Спецоперация по освобождению ДНР идет по плану, в последнее время российские военные освободили шесть населенных пунктов. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу. «Шесть населенных пунктов Донецкой Народной Республики освобождены за последнее время в ходе специальной военной операции на Украине, освобождение ДНР идет планово», — сказал Шойгу на селекторном совещании. Также министр сообщил, что в течение июля российское ПВО сбило десятки украинских самолетов и ракет «Точка — У». Это спасло тысячи мирных жителей, заключил Шойгу. Спецоперация на территории Украины проходит с конца февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Российские военные демилитаризируют и денацифицируют территорию, а также спасают граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Херсонская область и значительная часть Запорожской области были освобождены российскими военными в середине марта.