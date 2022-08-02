Свердловчане и пермячка погибли в ДТП по Волгоградом. Фото

02 августа 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Спасти и доставить в больницу удалось двух подростков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе в Волгоградской области столкнулись грузовик Mercedes, а также легковые Ford и BMW. В результате аварии погибли трое, среди которых пермячка и двое жителей города Богданович Свердловской области, сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области. «По предварительным данным, водитель грузовика Mercedes с полуприцепом, двигаясь со стороны Волгограда, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Ford под управлением 50-летнего жителя Свердловской области и BMW под управлением 52-летнего жителя Пермского края», — цитирует ИА «Высота 102» сообщение полиции. На месте аварии еще до приезда медиков погибли водитель и пассажирка Ford из Свердловской области и пассажирка BMW из Перми. По данным волгоградских журналистов, в больницу были доставлены двое подростков 15 и 16 лет. Они находились в разных машинах. В Ford погибли родители 15-летнего мальчика, в BMW, по предварительным данным, мама подростка. Авария произошла под Волгоградом 1 августа ГУ МВД по Волгоградской области Среди погибших жители Перми и Свердловской области ГУ МВД по Волгоградской области

На трассе в Волгоградской области столкнулись грузовик Mercedes, а также легковые Ford и BMW. В результате аварии погибли трое, среди которых пермячка и двое жителей города Богданович Свердловской области, сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области. «По предварительным данным, водитель грузовика Mercedes с полуприцепом, двигаясь со стороны Волгограда, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Ford под управлением 50-летнего жителя Свердловской области и BMW под управлением 52-летнего жителя Пермского края», — цитирует ИА «Высота 102» сообщение полиции. На месте аварии еще до приезда медиков погибли водитель и пассажирка Ford из Свердловской области и пассажирка BMW из Перми. По данным волгоградских журналистов, в больницу были доставлены двое подростков 15 и 16 лет. Они находились в разных машинах. В Ford погибли родители 15-летнего мальчика, в BMW, по предварительным данным, мама подростка.