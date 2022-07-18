Офисы депутата гордумы Челябинска арестовали

Очередной судебный раунд закончился не в пользу Олега Иванова Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Налоговая инспекция добилась ареста офисов и ряда других объектов недвижимости депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Это следует из базы судебных дел. Ограничение наложено в рамках тяжбы о взыскании с народного избранника 119 млн рублей в рамках субсидиарной ответственности.

«Заявление Инспекции ФНС по Центральному району Челябинска о принятии мер по обеспечению иска удовлетворить. Запретить Иванову Олегу Викторовичу совершать сделки по отчуждению, передаче в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц в отношении принадлежащего ему имущества. Запретить Управлению Росреестра по Челябинской области любые регистрационные действия в отношении недвижимого имущества и земельных участков, принадлежащих Иванову О. В. на праве собственности», — говорится в определении Арбитражного суда Уральского округа (есть в распоряжении URA.RU).

Арест на имущество депутата — квартиру, жилой дом, земельные участки и нежилые помещения — ранее был наложен по требованию налоговой инспекции. ФНС пыталась привлечь Иванова к субсидиарной ответственности как учредителя ООО «Институт Альфарегионпроект». Иск был подан в феврале 2021 года, арест на имущество депутата и его жены наложили на сумму, указанную в иске. Однако в январе 2022 года суд принял сторону «АРП», отказав налоговой инспекции в ее требованиях, а затем застройщик отбил и персональные претензии.

В мае бизнесмен добился в Арбитражном суде региона снятия ареста. Налоговики оспорили это решение в вышестоящей инстанции. Теперь 12 объектов недвижимости, один из которых расположен в Москве, арестованы вновь.

Компании депутата специализируются на строительстве офисных зданий, преимущественно для правоохранительных структур и судебных органов. В 2021 году стало известно у начавшихся у Иванова проблемах с бизнесом, после того, как сотрудники ФСБ провели оперативно-следственные действия в его фирмах. В думе Иванов представляет Центральный райсовет Челябинска, судебные процессы он не комментирует.

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