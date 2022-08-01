Арт-объект из ХМАО попал в книгу рекордов России

02 августа 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Измерение мохнатой шишки фиксировали на видео Фото: Антон Артемьев Арт-объект в виде меховой шишки, который был установлен в Ханты-Мансийске в преддверие молодежного форума «Утро» занесен в книгу рекордов России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который находился на месте фиксации рекорда. Официально зарегистрированные данные рекорда: высота меховой шишки — 5 метров 36 см, а диаметр — 3 метра 60 см. Со слов организаторов, после форума этот арт-объект, переместят в то место, за которое проголосуют горожане. Идея создания шишки появилась у творческой команды студентов, участников югорской студенческой весны. «Решили сделать такую благодарность урожайному прошлому году этому году кедровых шишек обыграть вот в таком виде. Именно в период проведения форума. Мы предварительную информацию по разработке арт-объекта „мохнатая шишка“ передали нашим коллегам из книги рекордов России. У них есть все параметры данного арт-объекта. И по результатам проведенных замеров мы претендуем на самый большой арт-объект в виде мохнатой шишки на территории Российской федерации», — сказал URA.RU исполнительный директор форума «Утро» Виталий Андреев.



Ранее URA.RU сообщало, что с креативной молодежью на «Утре» встретятся полпред президента в УрФО Владимир Якушев и уральские губернаторы. Все они примут участие в необычной церемонии — подключат станцию на солнечных батареях для зарядки мобильных телефонов.

Арт-объект в виде меховой шишки, который был установлен в Ханты-Мансийске в преддверие молодежного форума «Утро» занесен в книгу рекордов России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который находился на месте фиксации рекорда. Официально зарегистрированные данные рекорда: высота меховой шишки — 5 метров 36 см, а диаметр — 3 метра 60 см. Со слов организаторов, после форума этот арт-объект, переместят в то место, за которое проголосуют горожане. Идея создания шишки появилась у творческой команды студентов, участников югорской студенческой весны. «Решили сделать такую благодарность урожайному прошлому году этому году кедровых шишек обыграть вот в таком виде. Именно в период проведения форума. Мы предварительную информацию по разработке арт-объекта „мохнатая шишка“ передали нашим коллегам из книги рекордов России. У них есть все параметры данного арт-объекта. И по результатам проведенных замеров мы претендуем на самый большой арт-объект в виде мохнатой шишки на территории Российской федерации», — сказал URA.RU исполнительный директор форума «Утро» Виталий Андреев. Ранее URA.RU сообщало, что с креативной молодежью на «Утре» встретятся полпред президента в УрФО Владимир Якушев и уральские губернаторы. Все они примут участие в необычной церемонии — подключат станцию на солнечных батареях для зарядки мобильных телефонов.