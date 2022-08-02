Свердловские десантники променяли фонтаны на бассейн в «Высоцком». Видео

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Открытие бассейна на крыше бц Высоцкий. Екатеринбург, бассейн высоцкий
Десантники купаются в бассейне Фото:

Свердловские десантники решили сменить привычные фонтаны на бассейн на крыше екатеринбургского БЦ «Высоцкий». «Голубые береты» купаются и поют песни военных лет. Так продолжается празднование Дня Воздушно-десантных войск в городе.

«Роспотребнадзор выпустил предупреждение — купаться в фонтанах опасно. ВДВшники нашли выход и забрались на бассейн повыше», — пишут журналисты 4 канала, опубликовавшие видео.

Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге 2 августа нынешние и бывшие военнослужащие празднуют День Воздушно-десантных войск (ВДВ). URA.RU в режиме онлайн-трансляции сообщает о самых интересных событиях этого дня.

Сегодня ветераны отмечают 92 года со дня создания элитных войск. Утром в екатеринбургском Храме-на-Крови прошел праздничный молебен, после чего ветераны ВДВ начали собираться у кинотеатра «Космос». Позже горожане смогли увидеть показательные выступления спортсменов-парашютистов.

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Свердловские десантники решили сменить привычные фонтаны на бассейн на крыше екатеринбургского БЦ «Высоцкий». «Голубые береты» купаются и поют песни военных лет. Так продолжается празднование Дня Воздушно-десантных войск в городе. «Роспотребнадзор выпустил предупреждение — купаться в фонтанах опасно. ВДВшники нашли выход и забрались на бассейн повыше», — пишут журналисты 4 канала, опубликовавшие видео. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге 2 августа нынешние и бывшие военнослужащие празднуют День Воздушно-десантных войск (ВДВ). URA.RU в режиме онлайн-трансляции сообщает о самых интересных событиях этого дня. Сегодня ветераны отмечают 92 года со дня создания элитных войск. Утром в екатеринбургском Храме-на-Крови прошел праздничный молебен, после чего ветераны ВДВ начали собираться у кинотеатра «Космос». Позже горожане смогли увидеть показательные выступления спортсменов-парашютистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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