Десантники купаются в бассейне Фото: Размик Закарян © URA.RU

Свердловские десантники решили сменить привычные фонтаны на бассейн на крыше екатеринбургского БЦ «Высоцкий». «Голубые береты» купаются и поют песни военных лет. Так продолжается празднование Дня Воздушно-десантных войск в городе.

«Роспотребнадзор выпустил предупреждение — купаться в фонтанах опасно. ВДВшники нашли выход и забрались на бассейн повыше», — пишут журналисты 4 канала, опубликовавшие видео.

Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге 2 августа нынешние и бывшие военнослужащие празднуют День Воздушно-десантных войск (ВДВ). URA.RU в режиме онлайн-трансляции сообщает о самых интересных событиях этого дня.

Сегодня ветераны отмечают 92 года со дня создания элитных войск. Утром в екатеринбургском Храме-на-Крови прошел праздничный молебен, после чего ветераны ВДВ начали собираться у кинотеатра «Космос». Позже горожане смогли увидеть показательные выступления спортсменов-парашютистов.