Ученые ЯНАО помогут адаптировать экономику к изменениям

Исследователи из НЦИА предоставят свои данные для улучшения адаптации региона Фото: Дмитрий Сотников

Ученые из ЯНАО вернулись с Полярного Урала, где они исследовали, как климат влияет на ландшафты региона. Исследователи из Научного центра освоения Арктики используют эти данные для организации лучшей адаптации экономики региона, сообщают СМИ.

«Результаты этой работы обработаем до конца года — составим ландшафтные карты территории, определим, насколько меняющийся климат влияет на ландшафты полярного Урала. Затем эти сведения используют при реализации регионального плана адаптации экономики Ямала к последствиям изменения климата», — приводит слова одного из участников экспедиции издание «Север-пресс».

Цель ученых — вовремя обнаружить изменения, которые происходят в ландшафтах региона и адаптироваться к ним. В начале августа будет проведена еще одна экспедиция, в ходе которой исследователи изучат более 30 участков в пределах рек и озер во всех районах ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что ученые выяснят, как развитие туризма в ЯНАО влияет на экологию. Исследователи из Научного центра изучения Арктики, отправились в экспедицию, чтобы оценить влияние туристической деятельности на природу Полярного Урала.

Создание и поддержание мощной научно-технической базы — это важное условие обеспечения суверенитета страны, ее развития и экономического благополучия. В 2022 году, согласно указу президента России Владимира Путина, стартовало десятилетие науки, благодаря которому будут найдены важнейшие технологические решения задач развития страны.