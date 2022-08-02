В Кургане прокурор, посадивший 4 экс-замгубернаторов, сменил пост

Алексей Киселев назначен на новый пост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Известный курганский прокурор Алексей Киселев, отправивший за решетку четырех бывших замгубернаторов, региональных чиновников, главу налоговой Владимира Рыжука и руководство областного УМВД пошел на повышение. Об этом URA.RU рассказали источники близкие к силовикам.

«Алексея Киселева назначат на должность прокурора по надзору по соблюдению закона, в исправительных учреждениях Курганской области. Соответствующий приказ за подписью Генерального прокурора Российской Федерации уже поступил в Курган из Москвы. Главой профильного ведомства силовик должен стать на ближайшие 5 лет», — рассказал источник.

В телефонном разговоре Алексей Киселев подтвердил URA.RU эту информацию. Однако заявил что до перехода на новую должность у него еще остается несколько дней. Прокурор отметил, что относится к этому назначению с большой ответственностью, и с интересом готов взяться за работу по новому направлению.

Последние восемь лет Киселев занимался противодействием коррупции, и через суд доказал вину целого ряда высокопоставленных чиновников и руководителей силового блока Курганской области. Самыми резонансными делами в биографии Киселева стали суды над бывшим руководством Курганского УМВД Андреем Алешкиным, Максимом Шевелевым. А так же приговор в отношении бывших заместителей губернатора Курганской области Романа Ванюкова и Сергея Пугина. Все они были признаны виновными в коррупционных преступлениях.