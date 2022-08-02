Курганский замгубернатора попала в аутсайдеры спорного рейтинга

Оксана Куташи попала в рейтинг telegram-канал «Замгубернатора» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи по итогам июля оказалась в аутсайдерах рейтинга, который 2 августа опубликовал telegram-канал «Замгубернатора». При этом политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU подверг сомнению результаты данного рейтинга.

«Рейтинг замгубернаторов. Итоги июля 2022 год. Внутренняя политика <…> Аутсайдеры: Куташи О.А., Курганская область», — говорится в сообщении, которое опубликовано в telegram-канале. В эту же группу попали еще 19 заместителей губернаторов из разных регионов.

Политолог Александр Безделов в разговоре с корреспондентом URA.RU подчеркнул, что рейтинги в telegram-каналах не имеют никакого отношения к реальности и оторваны от регионов. «Я бы не полагался на них. Это элемент влияния и пиара. Реальные рейтинги находятся в администрации президента, полпредствах. У них есть полное представление о ситуации в субъекте и деятельности замгубернатора, ответственного за внутриполитические вопросы», — подчеркнул эксперт.

По мнению политолога, на ситуацию во внутренней политике в Курганской области влияют отсутствие кадров и средств на данные вопросы. «Если в других регионах есть бюджеты на решение внутриполитических вопросов, подготовленные кадры, то в Кургане всегда с этим были проблемы. От этого никуда не денешься, пока социально-экономическая ситуация в субъекте не выровняется», — считает Безделов.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать итоги опубликованного рейтинга. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что у Куташи изменились полномочия. Теперь чиновница будет непосредственно руководить управлением специальных программ.