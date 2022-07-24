Соратница Шумкова открыла соцсети для всех желающих

Замгубернатора Курганской области Оксана Куташи опубликовала пост, посвященный Крестовско-Ивановоской ярмарке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи открыла свою страницу в социальной сети «ВКонтакте» для всех желающих. На ней она опубликовала две записи, посвященные Крестовско-Ивановской ярмарке и заседанию правительства в Шадринске, указано на странице чиновницы.

«<…> Ярмарка — это народный праздник, возможность предложить гостям разные товары, в том числе и местных предпринимателей. <…>. На заседании президиума правительства под председательством губернатора обсудили, как коллеги двигаются по проектам этого года, и дальнейшие планы», — указано в постах замгубернатора. Куташи использует хештеги «Место, где хочется жить», «Курс на развитие» и «Щедра талантами земля курганская».

На странице в соцсети «ВКонтакте» у Куташи на момент публикации было 28 подписчиков. Она подписана на группы «Аппарат губернатора Курганской области», «Правительство Курганской области» и «Правительство России». Также у нее есть telegram-канал. В нем 659 подписчиков.

В департамент информационной и внутренней политики региона направлен редакционный запрос с просьбой рассказать, как курганские чиновники должны вести соцсети. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Госдума приняла закон, обязывающий органы власти, местное самоуправление и подведомственные организации создавать официальные страницы в соцсетях. Тогда сообщалось, что это будет способствовать неформальному общению между гражданами и органами власти.

Куташи работала под руководством губернатора Курганской области Вадима Шумкова еще в правительстве Тюменской области. В департаменте инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области она была помощником замгубернатора. После назначения Шумкова врио губернатора Курганской области в 2018 году перешла работать в правительство региона.