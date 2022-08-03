Либерал-демократ Глеб Трубин — лидер по числу отклоненных законопроектов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Четверть депутатов Тюменской областной думы не внесла ни одного законопроекта с начала работы седьмого созыва парламента (сентябрь 2021 года). Информация о законотворческой активности народных избранников публикуется на официальном сайте облдумы.

По данным портала, 13 из 48 депутатов пока не вносили законопроекты в думу. Это 11 единороссов: Лариса Цупикова, Денис Ващенко, Владимир Нефедьев, Игорь Винников, Анатолий Чепайкин, Владимир Майер, Николай Руссу, Оксана Величко, Игорь Нак, Альберт Суфианов и Вячеслав Танкеев. Законотворческой деятельностью также не отметились коммунисты Олег Гальченко и Иван Левченко.

Лидером по количеству внесенных законопроектов стал либерал-демократ Глеб Трубин — его авторству (часто в соавторстве с другими депутатами) принадлежит 15 инициатив. На втором месте по активности зампредседателя облдумы Наталья Шевчик («Единая Россия») — 11 законопроектов. На третьем — глава думского комитета по соцполитике Ольга Швецова (ЕР) — восемь инициатив.

Чемпионом по числу отклоненных законопроектов также является Трубин — коллеги по думе не поддержали 10 из 15 его инициатив. По пять законопроектов отклонили у коллег Трубина по фракции ЛДПР Ивана Вершинина (из пяти внесенных) и Артема Зайцева (из семи). У зампредседателя облдумы Владимира Сысоева (ЛДПР) отклонили четыре проекта из четырех. Одна инициатива, внесенная эсером Александром Чепиком, также не нашла поддержки. Законопроекты других депутатов облдумы или приняты, или еще находятся на рассмотрении.

Седьмой созыв Тюменской облдумы, в которой заседают депутаты из трех регионов «тюменской матрешки», был сформирован по итогам выборов 17 — 19 сентября 2021 года. По результатам плебисцита, 38 кресел в думе заняли единороссы, по четыре — члены КПРФ и ЛДПР, два — представители «Справедливой России — За правду».