В ХМАО засекретили решения спецкомиссии в связи с СВО на Украине

Силовики отказались комментировать решения антитеррористической комиссии Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Решения по вопросу «о дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической безопасности в Югре в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины» антитеррористической комиссии ХМАО засекретили. Заместитель руководитель аппарата комиссии Михаил Градов оставил без ответа соответствующий вопрос корреспондента URA.RU.

«Я пока не могу комментарии давать. Мы точно вам давать комментарии не будем. Обращайтесь в региональное управление ФСБ России», — сказал Градов.

На этой же комиссии обсуждали дополнительные меры по обеспечению антитеррористической безопасности в ходе подготовки и проведения мероприятий с массовым пребыванием граждан в Югре и готовности сил и средств оперативного штаба в Ханты-Мансийском автономном округе к локализации террористических угроз и минимизации их последствий. В региональном управлении ФСБ России по Тюменской области на звонки журналиста URA.RU не ответили. В ведомство направлен запрос.

Россия проводит специальную операцию по освобождению территорий ДНР и ЛНР с 24 февраля. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ее главная цель — денацификация и демилитаризаций Украины и помощь жителям Донбасса, которые много лет подвергались геноциду со стороны украинских властей.