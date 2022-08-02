Под снос пойдут пять аварийных домов в Северном районе Кургана (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в Северном районе выставили на продажу пять аварийных домов, где проживают люди. Стоимость земельных участков общей площадью более 12 тысяч квадратных метров составляет 25,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«В рамках комплексного развития на аукцион выставлены территории, расположенные в границах улиц расположенной по улице Дзержинского в городе Кургане. Общая площадь: 12 138 квадратных метров. <…> Перед жилой застройкой осуществить снос многоквартирных домов по адресам: ул. Дзержинского, д. 20, д. 20а, д. 22, д. 24, д. 25. <…> Начальная цена аукциона: 25 500 000 рублей», — говорится в документе мэрии. Жителей аварийных домов, которые пойдут под снос, застройщик будет обязан переселить в другое жилье.

Заявки на участие в торгах принимаются до 18 августа. Аукцион состоится 23 августа.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане снесут ветхие дома, чтобы застроить набережную. Стоимость предполагаемой застройки составит более 79 миллионов рублей. Также сообщалось, что новый микрорайон Заозерного застроят высотками. На торги выставлен земельный участок общей площадью более 100 тысяч квадратных метров.