Челябинский курорт требует с мэрии Миасса долги за баню

Судебное разбирательство из-за бани обошлось курорту «Солнечная долина» более чем в 300 тысяч рублей (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С мэрии Миасса (Челябинская область) взыскивают 306 тысяч рублей, потраченных на тяжбу о комплексе «Бани мира» на элитном курорте «Солнечная долина». С иском в суд обратилась одна из бизнес-структур Олега Сиротина, которому принадлежит курорт, следует из базы судебных дел.

«ООО „Санни вэлли“ обратилось с иском к администрации Миасского городского округа Челябинской области с заявлением о признании незаконным решения от 4 марта 2021 года об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Заявленные требования были удовлетворены. От ООО „Санни вэлли“ поступило заявление о взыскании с администрации Миасса судебных расходов в сумме 306 тысяч рублей», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

В феврале мэрия Миасса обратилась в суд, требуя взыскать с принадлежащего известному бизнесмену Олегу Сиротину курорта «Золотой пляж» 1,5 млн рублей долга за аренду муниципальной земли. Представители Сиротина ответили встречным иском и выиграли: мэрии придется выплатить фирме почти полмиллиона рублей.

Перед этим городские власти не давали разрешения на ввод в эксплуатацию комплекса «Бани мира» на другом курорте Сиротина — «Солнечная долина». Разбирательство опять закончилось не в их пользу, и теперь «Санни вэлли» как одна из структур компании намерена добиться компенсации расходов на услуги юристов.