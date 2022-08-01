В ХМАО чеченцы сняли претензии к южанину, оскорбившему русских

02 августа 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Артур Ильясханов отбывает 15 суток под арестом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дагестанцу Артуру Ильясханову после дебоша в магазине Нижневартовска, где он начал оскорблять русских, не грозит отправка в Чечню. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека Чеченской республики в ХМАО Аббаз Абдулхажиев. «Илисханову же дали 15 суток ареста. Что дальше с ним будет происходить — без понятия. Он свое наказание уже получил. А по поводу якобы какой-то отправки в Чечню — это сплетни. Он же дагестанец, зачем ему в Чечню?» — прокомментировал Абдулхажиев. Он также добавил, что считает провокацией саму запись видео в магазине. «Он [владелец магазина] записывал все на телефон, он взрослый мужик, тяжелее Ильясханова в три раза. Тоже ведь провокацию устроил», — добавил чеченский омбудсмен в ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что уроженец Дагестана, оскорбивший людей в магазине во время пьяного дебоша, приговорен к штрафу в размере 32 тысяч рублей. Затем появлялась информация, что после окончания ареста Ильясханова могут принудительно отправить в Чечню.

Дагестанцу Артуру Ильясханову после дебоша в магазине Нижневартовска, где он начал оскорблять русских, не грозит отправка в Чечню. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека Чеченской республики в ХМАО Аббаз Абдулхажиев. «Илисханову же дали 15 суток ареста. Что дальше с ним будет происходить — без понятия. Он свое наказание уже получил. А по поводу якобы какой-то отправки в Чечню — это сплетни. Он же дагестанец, зачем ему в Чечню?» — прокомментировал Абдулхажиев. Он также добавил, что считает провокацией саму запись видео в магазине. «Он [владелец магазина] записывал все на телефон, он взрослый мужик, тяжелее Ильясханова в три раза. Тоже ведь провокацию устроил», — добавил чеченский омбудсмен в ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что уроженец Дагестана, оскорбивший людей в магазине во время пьяного дебоша, приговорен к штрафу в размере 32 тысяч рублей. Затем появлялась информация, что после окончания ареста Ильясханова могут принудительно отправить в Чечню.