01 августа 2022

В ХМАО чеченцы сняли претензии к южанину, оскорбившему русских

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , судебное заседание, арестант, арест, наручники, задержание
Артур Ильясханов отбывает 15 суток под арестом Фото:

Дагестанцу Артуру Ильясханову после дебоша в магазине Нижневартовска, где он начал оскорблять русских, не грозит отправка в Чечню. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека Чеченской республики в ХМАО Аббаз Абдулхажиев.

«Илисханову же дали 15 суток ареста. Что дальше с ним будет происходить — без понятия. Он свое наказание уже получил. А по поводу якобы какой-то отправки в Чечню — это сплетни. Он же дагестанец, зачем ему в Чечню?» — прокомментировал Абдулхажиев.

Он также добавил, что считает провокацией саму запись видео в магазине. «Он [владелец магазина] записывал все на телефон, он взрослый мужик, тяжелее Ильясханова в три раза. Тоже ведь провокацию устроил», — добавил чеченский омбудсмен в ХМАО.

Ранее URA.RU рассказывало, что уроженец Дагестана, оскорбивший людей в магазине во время пьяного дебоша, приговорен к штрафу в размере 32 тысяч рублей. Затем появлялась информация, что после окончания ареста Ильясханова могут принудительно отправить в Чечню.

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Дагестанцу Артуру Ильясханову после дебоша в магазине Нижневартовска, где он начал оскорблять русских, не грозит отправка в Чечню. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека Чеченской республики в ХМАО Аббаз Абдулхажиев. «Илисханову же дали 15 суток ареста. Что дальше с ним будет происходить — без понятия. Он свое наказание уже получил. А по поводу якобы какой-то отправки в Чечню — это сплетни. Он же дагестанец, зачем ему в Чечню?» — прокомментировал Абдулхажиев. Он также добавил, что считает провокацией саму запись видео в магазине. «Он [владелец магазина] записывал все на телефон, он взрослый мужик, тяжелее Ильясханова в три раза. Тоже ведь провокацию устроил», — добавил чеченский омбудсмен в ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что уроженец Дагестана, оскорбивший людей в магазине во время пьяного дебоша, приговорен к штрафу в размере 32 тысяч рублей. Затем появлялась информация, что после окончания ареста Ильясханова могут принудительно отправить в Чечню.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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