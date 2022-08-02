Курганцы встретились с высокопоставленным гостем 2 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители делегации Курганской области на молодежном форуме «Утро» посвятили хвалебную песню заместителю полномочного представителя президента РФ в УрФО Борису Кириллову. 2 августа Кириллов посетил на форуме площадку региона.

«Мы вас рады приветствовать в нашем теплом гостеприимном Зауралье. Приглашаем угоститься нашим ароматным чаем, и хотим вам спеть хвалебную песню», — объяснили Кириллову представители курганской делегации в видео, опубликованном на портале Prospekt 45.

В песне курганцы пожелали Кириллову здоровья и похвалили за его дела. Также они показали ему открытки из региона. Вместе с ним площадку посетили заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов и первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов.

Ранее стало известно, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев и уральские губернаторы не смогли прилететь на молодежный форум «Утро» 2 августа. Вместо них, в том числе, приехал Кириллов. Новая дата визита, на момент написания новости, не была известна. Форум «Утро» проходит в Ханты-Мансийске с 1 по 10 августа. На открытии выступили музыкальная группа «Дабро» и певица Елка.