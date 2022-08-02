Супруга свердловского депутата оказалась богаче всех чиновников

Жена Вячеслава Брозовского заработала 123 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Предпринимательница Ольга Брозовская, жена депутата свердловского заксобрания, владельца группы Brozex Вячеслава Брозовского, по итогам 2021 года оказалась богаче большинства политиков области. За минувший год она заработала 123,3 млн рублей. Об этом свидетельствует декларация о доходах, опубликованная на сайте парламента.

Из документа следует, что в 2021-м доходы Брозовской оказались значительно выше, чем у мужа — он указал 23,1 млн рублей. Брозовской принадлежат дом, два земельных участка, две квартиры, гараж и несколько нежилых помещений. В автопарке бизнесвумен числятся BMW X6, Lexus RX 400h, Kia Rio и несколько служебных машин. Ее супруг задекларировал почти 30 автомобилей.

Суммарный доход Брозовской оказался гораздо выше, чем у членов свердловского правительства и их семей. Самый богатый чиновник кабмина — министр спорта Леонид Рапопорт — декларировал 15,9 млн рублей. А среди состоятельных жен и мужей первую строчку с доходом 35,4 млн рублей занимала Татьяна Зырянова, супруга замгубернатора Сергея Зырянова. Более того, Брозовская заработала в 20 раз больше губернатора Евгения Куйвашева, в чьей декларации были указаны 6,1 млн рублей.

Ольга Брозовская является индивидуальным предпринимателем и выступает учредителем нескольких крупных фирм. По итогам 2020 года она декларировала 153,4 млн рублей.

Больше Брозовской среди политиков заработал лишь коллега ее мужа по заксобранию и «Единой России», вице-спикер Виктор Маслаков. Его доход составил 158 млн рублей. Наименьший доход в парламенте — у депутата Николая Коробейникова из КПРФ, указавшего в декларации 290 тысяч рублей.