Китай решил провести военную операцию у Тайваня

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
Армия КНР отмечает, что будет проводить боевую стрельбу на дальние дистанции в Тайваньском проливе Фото:

В КНР восточная зона боевого командования проведет серию военных операций около Тайваня. Об этом сообщается в СМИ.

«Восточная зона боевого командования армии КНР сообщила, что начнет серию военных операций около Тайваня. Действия начнутся во вторник вечером», — сообщают РИА Новости.

Отмечается, что боевое командование Китая сообщило, что проведет боевую стрельбу на дальние дистанции. Они будут проходить в тайваньском проливе. Помимо этого КНР решила провести испытания ракеты у неядерной боевой части у Тайваня.

Китай уже стянул войска к границе с Тайванем. В армии усилится боевая готовность, пролив между Тайванем и КНР будут патрулировать боевые корабли. Причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси.

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В КНР восточная зона боевого командования проведет серию военных операций около Тайваня. Об этом сообщается в СМИ. «Восточная зона боевого командования армии КНР сообщила, что начнет серию военных операций около Тайваня. Действия начнутся во вторник вечером», — сообщают РИА Новости. Отмечается, что боевое командование Китая сообщило, что проведет боевую стрельбу на дальние дистанции. Они будут проходить в тайваньском проливе. Помимо этого КНР решила провести испытания ракеты у неядерной боевой части у Тайваня. Китай уже стянул войска к границе с Тайванем. В армии усилится боевая готовность, пролив между Тайванем и КНР будут патрулировать боевые корабли. Причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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