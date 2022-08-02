Китай решил провести военную операцию у Тайваня

02 августа 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Армия КНР отмечает, что будет проводить боевую стрельбу на дальние дистанции в Тайваньском проливе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В КНР восточная зона боевого командования проведет серию военных операций около Тайваня. Об этом сообщается в СМИ. «Восточная зона боевого командования армии КНР сообщила, что начнет серию военных операций около Тайваня. Действия начнутся во вторник вечером», — сообщают РИА Новости. Отмечается, что боевое командование Китая сообщило, что проведет боевую стрельбу на дальние дистанции. Они будут проходить в тайваньском проливе. Помимо этого КНР решила провести испытания ракеты у неядерной боевой части у Тайваня. Китай уже стянул войска к границе с Тайванем. В армии усилится боевая готовность, пролив между Тайванем и КНР будут патрулировать боевые корабли. Причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси.

В КНР восточная зона боевого командования проведет серию военных операций около Тайваня. Об этом сообщается в СМИ. «Восточная зона боевого командования армии КНР сообщила, что начнет серию военных операций около Тайваня. Действия начнутся во вторник вечером», — сообщают РИА Новости. Отмечается, что боевое командование Китая сообщило, что проведет боевую стрельбу на дальние дистанции. Они будут проходить в тайваньском проливе. Помимо этого КНР решила провести испытания ракеты у неядерной боевой части у Тайваня. Китай уже стянул войска к границе с Тайванем. В армии усилится боевая готовность, пролив между Тайванем и КНР будут патрулировать боевые корабли. Причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси.