Китай решил провести военную операцию у Тайваня

Армия КНР отмечает, что будет проводить боевую стрельбу на дальние дистанции в Тайваньском проливе
В КНР восточная зона боевого командования проведет серию военных операций около Тайваня. Об этом сообщается в СМИ.
«Восточная зона боевого командования армии КНР сообщила, что начнет серию военных операций около Тайваня. Действия начнутся во вторник вечером», — сообщают РИА Новости.
Отмечается, что боевое командование Китая сообщило, что проведет боевую стрельбу на дальние дистанции. Они будут проходить в тайваньском проливе. Помимо этого КНР решила провести испытания ракеты у неядерной боевой части у Тайваня.
Китай уже стянул войска к границе с Тайванем. В армии усилится боевая готовность, пролив между Тайванем и КНР будут патрулировать боевые корабли. Причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси.
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