Пелоси подтвердила желание США сблизиться с Тайванем

02 августа 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Соединенные Штаты обязаны поддерживать Тайвань, заявила Нэнси Пелоси Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань является официальным жестом американского правительства и демонстрирует поддержку Тайваня со стороны США. Это следует из обращения спикера, опубликованного американской газетой The Washington Post. «Перед лицом усиливающейся агрессии Коммунистической партии Китая (КПК) визит нашей делегации Конгресса следует рассматривать как недвусмысленное заявление о том, что Америка поддерживает Тайвань, нашего демократического партнера, защищая себя и свою свободу», — написала Пелоси. По ее словам, Соединенные штаты обязаны поддержать «остров стойкости». Самолет Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя на острове Тайвань 2 августа. В США заявили, что в случае нарастания напряженности между государствами, ответственность будет лежать на КНР. Агентство Bloomberg описало шесть возможных сценариев развития событий после высадки Пелоси в аэропорту Тайбэя.

Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань является официальным жестом американского правительства и демонстрирует поддержку Тайваня со стороны США. Это следует из обращения спикера, опубликованного американской газетой The Washington Post. «Перед лицом усиливающейся агрессии Коммунистической партии Китая (КПК) визит нашей делегации Конгресса следует рассматривать как недвусмысленное заявление о том, что Америка поддерживает Тайвань, нашего демократического партнера, защищая себя и свою свободу», — написала Пелоси. По ее словам, Соединенные штаты обязаны поддержать «остров стойкости». Самолет Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя на острове Тайвань 2 августа. В США заявили, что в случае нарастания напряженности между государствами, ответственность будет лежать на КНР. Агентство Bloomberg описало шесть возможных сценариев развития событий после высадки Пелоси в аэропорту Тайбэя.