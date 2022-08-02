Bloomberg: что может случится из-за визита Пелоси между США и КНР

Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань может привести к трагическим последствиям как для самого острова, так для США и Китая. Агентство Bloomberg описало шесть возможных сценариев развития событий после высадки Пелоси в аэропорту Тайбэя.
«Большим препятствием для обеих сторон по-прежнему является риск войны, которая будет слишком дорогостоящей с точки зрения любой из сторон» — приводит слова директора по анализу Китая и Северной Азии в Control Risks Эндрю Гилхолма агентство. Далее обозреватели описали наиболее реальные варианты развития событий:
- Тайвань ожидают крупные вторжения боевых самолетов как со стороны Китая, так и из США. В случае американского вторжения, Китаю придется ответить военным путем, что будет означать прямую эскалацию конфликта, отметила старший аналитик Crisis Group на Тайване.
- В небе над Тайванем может значительно увеличиться число военных самолетов. По словам авторов, Китай может провести военные полеты над Тайванем, заставив правительство острова принимать решение — сбивать объект или нет.
- Возле острова вновь начнут проводить ракетные испытания. «Совсем недавно, в августе 2020 года, НОАК запустила баллистические ракеты „убийцы авианосцев“ в Южно-Китайское море, что было воспринято как ответ на военно-морские учения США», — напомнили авторы.
- Пекин может попытаться разрушить экономику Тайваня, наложив санкции на экспортеров и ограничив двустороннюю торговлю. Кроме того, Китай может нарушить судоходство в Тайваньском проливе, ключевом маршруте мировой торговли. Однако «любые шаги, препятствующие коммерческому судоходству, только навредят экономике Китая», — отметили авторы.
- Конфликт приведет к дипломатическому протесту. Китайские СМИ уже предупредили США о том, что администрация Байдена столкнется с «серьезной» неудачей в отношениях с Китаем из-за визита Пелоси. «Это может означать отзыв посла Китая в США Цинь Гана, который занял свой пост в прошлом году», — объясняется в статье.
- Пекин может захватить власть на острове. «У Китая есть военные варианты, кроме организации вторжения через 130-километровый Тайваньский пролив — например, захват одного из небольших отдаленных островов, удерживаемых правительством в Тайбэе», — считают обозреватели. Однако такая форма провокации крайне маловероятна, добавили они.
Ранее, 2 августа, стало известно, что самолет Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя на острове Тайвань. На границу уже стянуты войска национальной армии и военные корабли. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что посещение американского политика острова обернется для США катастрофическими последствиями.