Bloomberg: что может случится из-за визита Пелоси между США и КНР

02 августа 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

После визита Нэнси Пелоси на Тайвань вблизи острова могут увеличиться военные учения, сообщили в СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань может привести к трагическим последствиям как для самого острова, так для США и Китая. Агентство Bloomberg описало шесть возможных сценариев развития событий после высадки Пелоси в аэропорту Тайбэя. «Большим препятствием для обеих сторон по-прежнему является риск войны, которая будет слишком дорогостоящей с точки зрения любой из сторон» — приводит слова директора по анализу Китая и Северной Азии в Control Risks Эндрю Гилхолма агентство. Далее обозреватели описали наиболее реальные варианты развития событий: Тайвань ожидают крупные вторжения боевых самолетов как со стороны Китая, так и из США. В случае американского вторжения, Китаю придется ответить военным путем, что будет означать прямую эскалацию конфликта, отметила старший аналитик Crisis Group на Тайване.

В небе над Тайванем может значительно увеличиться число военных самолетов. По словам авторов, Китай может провести военные полеты над Тайванем, заставив правительство острова принимать решение — сбивать объект или нет.

Возле острова вновь начнут проводить ракетные испытания. «Совсем недавно, в августе 2020 года, НОАК запустила баллистические ракеты „убийцы авианосцев“ в Южно-Китайское море, что было воспринято как ответ на военно-морские учения США», — напомнили авторы.

Пекин может попытаться разрушить экономику Тайваня, наложив санкции на экспортеров и ограничив двустороннюю торговлю. Кроме того, Китай может нарушить судоходство в Тайваньском проливе, ключевом маршруте мировой торговли. Однако «любые шаги, препятствующие коммерческому судоходству, только навредят экономике Китая», — отметили авторы.

Конфликт приведет к дипломатическому протесту. Китайские СМИ уже предупредили США о том, что администрация Байдена столкнется с «серьезной» неудачей в отношениях с Китаем из-за визита Пелоси. «Это может означать отзыв посла Китая в США Цинь Гана, который занял свой пост в прошлом году», — объясняется в статье.

Пекин может захватить власть на острове. «У Китая есть военные варианты, кроме организации вторжения через 130-километровый Тайваньский пролив — например, захват одного из небольших отдаленных островов, удерживаемых правительством в Тайбэе», — считают обозреватели. Однако такая форма провокации крайне маловероятна, добавили они. Ранее, 2 августа, стало известно, что самолет Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя на острове Тайвань. На границу уже стянуты войска национальной армии и военные корабли. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что посещение американского политика острова обернется для США катастрофическими последствиями.

Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань может привести к трагическим последствиям как для самого острова, так для США и Китая. Агентство Bloomberg описало шесть возможных сценариев развития событий после высадки Пелоси в аэропорту Тайбэя. «Большим препятствием для обеих сторон по-прежнему является риск войны, которая будет слишком дорогостоящей с точки зрения любой из сторон» — приводит слова директора по анализу Китая и Северной Азии в Control Risks Эндрю Гилхолма агентство. Далее обозреватели описали наиболее реальные варианты развития событий: Ранее, 2 августа, стало известно, что самолет Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя на острове Тайвань. На границу уже стянуты войска национальной армии и военные корабли. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что посещение американского политика острова обернется для США катастрофическими последствиями.