Замглавы Херсона поблагодарил США за то, что попал под санкции

02 августа 2022 в 22:19 Размер текста - 17 +

Стремоусов отметил, что попадает в санкционные списки не впервые Фото: Сергей Венявский © URA.RU Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов поблагодарил США за внесение его в санкционный список. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту URA.RU. «С одной стороны, это как орден. Но если подумаешь, картонный. Вроде попадания на украинский сайт Миротворец (заблокирован в РФ), куда уже пол-России внесли. А так, ну нет у меня собственности в США и в Евросоюзе. Я бы может и не против был бы завести, но не успел. Поэтому очередные новости о санкциях воспринимаю, как приятный бонус. Ничем не угрожающий, но все-таки прославляющий меня и мою политическую позицию. Молодцы! Спасибо за бесплатный пиар!» — рассказал в интервью корреспонденту URA.RU Стремоусов. Он отмечает, что попадает в такие списки уже не первый раз. Стремоусов отметил, что следит за своим именем в списках не по экономическим причинам, а потому что ему нравится, когда его имя упоминается в мировой медиаиндустрии. США расширили уже существующий санкционный список против физических и юридических лиц, в числе которых оказались власти освобожденных территорий Украины. В новые списки попали глава администрации Херсона Владимир Сальдо, его заместитель Кирилл Стремоусов, глава администрации города Мариуполь Константин Иващенко.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов поблагодарил США за внесение его в санкционный список. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту URA.RU. «С одной стороны, это как орден. Но если подумаешь, картонный. Вроде попадания на украинский сайт Миротворец (заблокирован в РФ), куда уже пол-России внесли. А так, ну нет у меня собственности в США и в Евросоюзе. Я бы может и не против был бы завести, но не успел. Поэтому очередные новости о санкциях воспринимаю, как приятный бонус. Ничем не угрожающий, но все-таки прославляющий меня и мою политическую позицию. Молодцы! Спасибо за бесплатный пиар!» — рассказал в интервью корреспонденту URA.RU Стремоусов. Он отмечает, что попадает в такие списки уже не первый раз. Стремоусов отметил, что следит за своим именем в списках не по экономическим причинам, а потому что ему нравится, когда его имя упоминается в мировой медиаиндустрии. США расширили уже существующий санкционный список против физических и юридических лиц, в числе которых оказались власти освобожденных территорий Украины. В новые списки попали глава администрации Херсона Владимир Сальдо, его заместитель Кирилл Стремоусов, глава администрации города Мариуполь Константин Иващенко.