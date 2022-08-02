Под санкции США попали власти освобожденных территорий Украины

02 августа 2022 в 21:30 Размер текста - 17 +

Соединенные штаты Америки расширили санкционный список против физических и юридических лиц Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные штаты Америки расширили санкционный список против физических и юридических лиц. Под новые ограничения попали глава администрации Херсона Владимир Сальдо, его заместитель Кирилл Стремоусов и глава администрации города Мариуполь Константин Иващенко. Это следует из документа, опубликованного на сайте министерства финансов США. В перечень также включен российский научно-технологический фонд «Сколково». Кроме того, ограничения введены против исполнительного директора химического холдинга ФосАгро Андрея Гурьева и российского предпринимателя Андрея Мельниченко. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. 2 августа Канада расширила санкционный список, включив в него российских военнослужащих, которые, по их мнению, участвовали в боях за Бучу.

Соединенные штаты Америки расширили санкционный список против физических и юридических лиц. Под новые ограничения попали глава администрации Херсона Владимир Сальдо, его заместитель Кирилл Стремоусов и глава администрации города Мариуполь Константин Иващенко. Это следует из документа, опубликованного на сайте министерства финансов США. В перечень также включен российский научно-технологический фонд «Сколково». Кроме того, ограничения введены против исполнительного директора химического холдинга ФосАгро Андрея Гурьева и российского предпринимателя Андрея Мельниченко. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. 2 августа Канада расширила санкционный список, включив в него российских военнослужащих, которые, по их мнению, участвовали в боях за Бучу.