Под санкции США попали власти освобожденных территорий Украины

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Соединенные штаты Америки расширили санкционный список против физических и юридических лиц Фото:

Соединенные штаты Америки расширили санкционный список против физических и юридических лиц. Под новые ограничения попали глава администрации Херсона Владимир Сальдо, его заместитель Кирилл Стремоусов и глава администрации города Мариуполь Константин Иващенко. Это следует из документа, опубликованного на сайте министерства финансов США.

В перечень также включен российский научно-технологический фонд «Сколково». Кроме того, ограничения введены против исполнительного директора химического холдинга ФосАгро Андрея Гурьева и российского предпринимателя Андрея Мельниченко.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. 2 августа Канада расширила санкционный список, включив в него российских военнослужащих, которые, по их мнению, участвовали в боях за Бучу.

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Соединенные штаты Америки расширили санкционный список против физических и юридических лиц. Под новые ограничения попали глава администрации Херсона Владимир Сальдо, его заместитель Кирилл Стремоусов и глава администрации города Мариуполь Константин Иващенко. Это следует из документа, опубликованного на сайте министерства финансов США. В перечень также включен российский научно-технологический фонд «Сколково». Кроме того, ограничения введены против исполнительного директора химического холдинга ФосАгро Андрея Гурьева и российского предпринимателя Андрея Мельниченко. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. 2 августа Канада расширила санкционный список, включив в него российских военнослужащих, которые, по их мнению, участвовали в боях за Бучу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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